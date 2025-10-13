Bahar riceverà un messaggio di Sarp nella puntata de La forza di una donna di sabato 18 ottobre, ma si tratterà di una trappola di Suat, Piril e Sirin.

Le anticipazioni rivelano che Bahar sarà al settimo cielo e racconterà tutto ad Arif: "Sarp mi ha scritto, domani ci vediamo". La tristezza nel volto dell'uomo farà capire a Bahar di aver ferito i suoi sentimenti e gli chiederà di non essere più comprensivo per lei in quanto non lo merita.

Bahar nel mirino di Sirin, Suat e Piril

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar verrà a sapere da Yeliz che è stato Sarp a portare Sirin in ospedale per il trapianto e andrà su tutte le furie.

Certa che sua sorella abbia avuto un rapporto con suo marito durante la sua presunta morte, Bahar andrà da Sirin e l'aggredirà. Successivamente, la ragazza deciderà di seguire sua sorella per vedere se davvero ha il fidanzato come dice e arriverà a casa di Suat. Bahar si fermerà davanti al cancello della lussuosa villa perché le guardie non la faranno entrare. Più tardi, Sirin, Piril e Suat si incontreranno per unire le loro forze e raggiungere l'obiettivo comune: tenere Sarp lontano da Bahar. "Mia sorella deve pagare per aver distrutto la mia famiglia", dirà Sirin, pronta a tutto per questo. I tre studieranno un piano per fare in modo che Bahar scopra nel peggiore dei modi che Sarp ha una nuova famiglia.

Sarà molto importante, inoltre, impedire alla donna e a suo marito di chiarirsi, perché sia Piril che Sirin saranno certe che, parlando, Sarp riuscirebbe a convincere Bahar a stare con lui. Il piano inizierà la sera stessa, con Piril che sarà incaricata di fare pace con Sarp e convincerlo a fare una piccola gita con i bambini. Per la donna non sarà affatto difficile manipolare suo marito, anche perché Sarp sarà stanco di discutere: si renderà conto che i gemelli nelle ultime settimane hanno avuto giornate pesanti a causa delle tensioni. L'uomo accetterà, quindi, di passare qualche giorno fuori.

Piril convincerà Sarp ad una breve gita con i bambini

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 18 ottobre, appena Sarp accetterà la proposta di sua moglie, Piril avvertirà Suat che procederà con la seconda parte del piano.

Bahar andrà da Arif per chiedergli di parlare con il proprietario di un negozio a cui vorrebbe chiedere un lavoro. Ancora una volta, l'uomo non si tirerà indietro: sarà pronto ad aiutare la sua amata. Appena Bahar andrà via, però, riceverà un messaggio da parte di Sarp che le darà appuntamento per parlare di quello che è successo in sua assenza. La donna sarà al settimo cielo, ma dovrà sedersi all'improvviso per la forte emozione. Arif correrà pensando ad un malore e lei gli chiederà di non preoccuparsi più per lei, perché non merita le sue attenzioni. "Sarp mi ha scritto", dirà la donna, "domani ci vediamo". Per il barista non sarà facile nascondere la sofferenza e Bahar si sentirà ancora una volta in colpa nei suoi confronti.

Quello che la donna continuerà ad ignorare, sarà che Sarp non le ha mandato nessun messaggio e che è appena caduta nella trappola di Suat, Sirin e Piril.

Piril pensa che Sirin e suo padre abbiano una relazione

Nelle puntate precedenti, Sirin ha visto Sarp a casa di Bahar e ha avvertito subito Suat. La ragazza ha chiesto a Piril di darle le sue foto con Sarp a letto per inviarle a Bahar e mettere subito fine alla speranza di un ritorno. La donna, però, si è rifiutata di aiutare Sirin, nonostante il suo amore per Sarp. Piril, infatti crede che la ragazza sia l'amante di suo padre e non vuole avere nulla a che fare con lei. Pur sapendo che avrebbe fatto comodo anche a lei, Piril ha mandato via Sirin che però non si è arresa.

La ragazza è andata nuovamente da Suat che ha deciso di portarla con sé all'appuntamento con sua figlia. Questa volta Piril è stata costretta ad ascoltare e alla fine si è convinta che l'unica possibilità di restare con Sarp è fare quello che gli dice suo padre e fidarsi di Sirin.