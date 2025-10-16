Bahar darà a Hatice gli scarponi di Sarp nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 22 ottobre: "Buttali via", le chiederà.

Le anticipazioni rivelano che, dopo il rapimento di Doruk e Nisan, Bahar sarà così spaventata che deciderà di chiudere con il passato. "Non pronuncerò più neanche il nome di Sarp", dirà a Yeliz. Hatice e suo marito torneranno a casa dopo una serata con Bahar e doneranno gli scarponi a un clochard.

Nisan turbata dal rimprovero pesante di Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar deciderà di dare una svolta alla sua vita dopo gli ultimi avvenimenti.

Doruk e Nisan saranno accolti da Arif dopo il rapimento e Bahar tornerà a casa qualche minuto dopo. La donna potrà riabbracciare i suoi figli sani e salvi e saranno loro il suo unico pensiero. Bahar non potrà fare a meno di rimproverare Nisan per essersi fidata di uno sconosciuto, anche se le ha raccontato che era un amico di suo padre. La bambina sarà molto turbata perché Bahar alzerà la voce come mai aveva fatto prima. Ceyda e Arif tranquillizzeranno Doruk e Nisan e li metteranno a letto. Bahar si renderà conto di aver esagerato, ma spiegherà ai suoi amici che la paura di perdere i suoi figli è stata troppo grande. Una volta rimasta sola con Ceyda e Yeliz, Bahar spiegherà come sono andate le cose durante il sequestro: "Mi hanno mostrato Sarp con la sua nuova famiglia".

La donna proseguirà dicendo che le hanno intimato di non reagire o i suoi bambini sarebbero morti. Ceyda sarà molto dispiaciuta per Bahar che terrà subito a precisare che le sue lacrime sono per i figli e non per Sarp. "Da oggi non farò più nemmeno il suo nome", dirà Bahar riferendosi a suo marito, spiegando che vuole voltare pagina.

Bahar avrà una sola priorità: i suoi figli

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 22 ottobre, Bahar si riappacificherà con i bambini. Poco dopo, arriveranno Hatice e Enver per accertarsi che tutti stiano bene. Il sarto e sua moglie abbracceranno i bambini, restando poi a cena. Nel frattempo, Sirin approfitterà dell'assenza dei suoi genitori per restare da Suat e gustare con lui dei piatti molto raffinati.

La giovane assicurerà all'uomo che presto lo informerà delle conseguenze che il rapimento ha avuto su Bahar. Hatice e Enver, invece, dopo la cena saluteranno tutti e Bahar ne approfitterà per fare un gesto molto importante. La donna prenderà gli scarponi di Sarp e li consegnerà a sua madre: "Buttali via", le chiederà. Hatice si assicurerà che sua figlia ci abbia pensato bene e poi accetterà le scarpe. Sulla strada di casa, Enver e sua moglie vedranno un clochard e Hatice penserà di regalare a lui quelle calzature, perché sarebbe uno spreco.

La trappola per Bahar dopo l'illusione

Nelle puntate precedenti, Sarp ha bussato alla porta di Bahar e l'ha riabbracciata dopo anni di assenza. L'emozione è stata grande per entrambi, ma è durata solo pochi minuti.

Sarp è scappato subito, con la promessa che sarebbe tornato a prendere Bahar e i bambini. La donna ha vissuto giorni di attesa e imbarazzo perché non sapeva come giustificare a Doruk e Nisan che il loro papà era di nuovo sparito nel nulla. Appena Bahar ha ricevuto un messaggio da Sarp il suo volto si è illuminato e la donna ha ripensato alla promessa di suo marito. Quando si è recata all'appuntamento, però, Bahar ha capito di essere caduta in una trappola. La donna non ha capito che c'è sempre Sirin dietro ogni suo guaio e non immagina che questo è solo l'inizio.