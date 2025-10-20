Sarp capirà che Piril è coinvolta nel sequestro di Doruk e Nisan nella puntata de La forza di una donna di sabato 25 ottobre: "Hai rapito tu i bambini", urlerà.

Le anticipazioni rivelano che Sarp saprà da Enver del rapimento e farà mente locale. L'uomo ricorderà che Piril lo ha portato in un hotel e ha indugiato parecchio prima di salire in macchina. Sarp capirà che si è trattato di una trappola per Bahar, affinché lo vedesse con Piril.

Enver e Arif si accerteranno che il telefono sia di Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp consegnerà a Enver un telefono per Bahar.

In un biglietto, l'uomo spiegherà che sua moglie può comunicare con lui solo attraverso quel dispositivo. Enver sarà molto preoccupato, perché l'ultima volta che Bahar ha ricevuto un appuntamento da Sarp era una trappola. L'uomo ne parlerà con Arif e chiederà il suo aiuto per usare i codici forniti con il telefono e chiamare Sarp per accertarsi che sia stato davvero lui a mandare tutto. Seppur con qualche remora, Arif aiuterà il sarto che quando sentirà la voce di Sarp dall'altro capo del telefono gli spiegherà le sue paure. Il padre di Doruk non capirà i dubbi di Enver che a quel punto gli racconterà che qualche giorno prima qualcuno si è spacciato per lui e ha attirato Bahar in una trappola.

"Nisan e Doruk sono stati rapiti", dirà Enver a Sarp che sarà sconvolto da quello che apprenderà ma non riceverà ulteriori informazioni dall'uomo. Il sarto darà la busta con il telefono a Arif che provvederà a consegnarlo a Bahar, dicendole che lui e Enver si sono già accertati che è davvero da parte di Sarp.

Sarp capirà il piano di Piril

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 25 ottobre, Piril entrerà nella stanza di Sarp, ignara della telefonata con Enver di poco prima. L'uomo non potrà fare altro che ripensare al giorno in cui Piril lo ha portato in albergo e ha indugiato prima di salire in macchina. Sarp capirà che lei era coinvolta nel sequestro dei bambini e urlerà tutto il suo disprezzo: "Mi hai fatto aspettare all'ingresso così Bahar mi avrebbe visto bene", accuserà, "Hai rapito tu i bambini".

Piril reagirà con molta calma, fingendo di non capire a cosa si riferisca suo marito. Sarp sarà a dir poco furioso e prenderà una valigia dall'armadio, pronto ad andare via da quella casa. In quel momento il telefono di Sarp squillerà e Piril leggerà che il numero è memorizzato come: "La mia Bahar". Per la donna sarà un dolore troppo forte, tanto che andrà via dalla stanza e avrà una crisi di pianto.

Il piano alle spalle di Bahar

Nelle puntate scorse, Piril ha organizzato un piano con Suat e Sirin per allontanare Bahar da Sarp. La donna ha fatto pace con suo marito e gli ha chiesto di fare una piccola gita con i bambini, per portarli in un albergo. Nel frattempo, Bahar ha ricevuto un finto messaggio da Sarp che le ha dato appuntamento nello stesso hotel.

Gli uomini di Suat hanno rapito Doruk e Nisan per poi usare i bambini per ricattare Bahar. Munir si è recato all'appuntamento e ha intimato a Bahar di restare ferma, altrimenti i suoi figli avrebbero rischiato. La donna è stata costretta a vedere Piril e Sarp felici insieme ai gemelli, senza poter reagire in alcun modo. Il piano è riuscito alla perfezione, tanto che quando Bahar eè tornata a casa e ha riabbracciato i bambini ha chiuso definitivamente con Sarp.