Sarp consegnerà a Enver un telefono "pulito" per mettersi in contatto con Bahar nella puntata de La forza di una donna di sabato 25 ottobre.

Le anticipazioni rivelano che Enver non saprà come comportarsi perché temerà che Bahar possa essere ancora una volta vittima di una trappola. Nel frattempo, a casa di Doruk e Nisan mancherà la corrente e Bahar farà di tutto per far divertire i bambini nonostante la situazione.

Sarp organizza una nuova vita per Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp progetterà una nuova vita per Bahar, Doruk e Nisan.

Senza metterli al corrente di niente, l'uomo chiederà a Munir di procurargli una casa sicura e un telefono "pulito" con cui contattare Bahar. Piril si accorgerà di tutto, ma si renderà conto che andare contro Sarp in questo momento significherebbe perderlo. La donna farà uno sforzo per offrire a suo marito la sua comprensione e si avvicinerà a Sarp per baciarlo, ma lui la respingerà. L'unico pensiero dell'uomo sembrerà essere la sua prima famiglia e si darà da fare per mantenere la promessa fatta a Bahar e andare a prendere lei e i figli. Munir arriverà alla villa con un telefono nuovo e Piril ne approfitterà per chiedergli informazioni su Bahar. L'uomo le dirà che durante il rapimento lei era spaventata e sicuramente non vorrà più avere a che fare con Sarp.

Nel frattempo, Enver si sistemerà nuovamente con la sartoria a casa di Hatice. L'uomo sarà piuttosto nervoso perché molti dei suoi clienti sono andati da un altro sarto che ha aperto l'attività da poco.

Enver e Hatice in difficoltà economiche

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 25 ottobre, Enver sarà preoccupato per la situazione economica in famiglia. Dopo aver saputo che Sirin ha speso tutto quello che aveva Hatice, l'uomo si renderà conto che dovrà ricominciare da zero e provvedere con il suo lavoro alle spese. Enver andrà fuori per appendere l'insegna della sartoria e sarà avvicinato da degli uomini in macchina che lo chiameranno per nome e gli consegneranno una busta da parte di Sarp.

Il sarto non farà in tempo a chiedere altre informazioni, perché l'auto ripartirà di corsa. Enver penserà ad altri soldi e urlerà che non vuole nessun aiuto da Sarp, ma si renderà subito conto che all'interno della busta c'è altro. Con Hatice, il sarto aprirà tutto e vedrà un telefono e un biglietto: "Consegnalo a Bahar, non c'è altro modo di contattarla". Enver sarà in seria difficoltà e confiderà ad Hatice che non sa che fare, perché non si fida di Sarp. Nel frattempo, a casa di Doruk e Nisan mancherà l'elettricità e come sempre la loro mamma si ingegnerà per farli divertire nonostante tutto.

Perché Enver dubita di Sarp?

Nelle puntate precedenti, Bahar ha ricevuto un messaggio di Sarp che le ha dato appuntamento in un hotel.

La donna si è recata con gioia all'incontro, ma presto ha scoperto che si trattava di una trappola. Oltre ad apprendere che Doruk e Nisan erano stati rapiti, Bahar ha visto Sarp con Piril e i gemelli e ha capito che suo marito si era creato un'altra famiglia. L'esperienza è stata devastante per Bahar che ha temuto di perdere i suoi figli. La donna ha deciso di non avere più nulla a che fare con Sarp ed Enver ha compreso bene questa scelta. Il sarto è diffidente da tutto ciò che viene da Sarp perché è convinto che farà soffrire Bahar.