Ceyda, in lacrime, aprirà il suo cuore a Bahar nella puntata de La forza di una donna di lunedì 27 ottobre. "Il tuo capo è il padre di mio figlio", dirà, spiegando che tra lei ed Emre c'è stato un grande amore.

Le anticipazioni rivelano che Bahar troverà lavoro in un bistrot e Ceyda le racconterà che tra lei e il suo capo in passato c'è stata una relazione. La donna spiegherà che Emre non sa di avere un figlio, perché quando lei ha scoperto di essere incinta lui era già ripartito con i suoi genitori.

Un nuovo amore per Bahar e Yeliz

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar sarà pronta a una nuova vita senza Sarp.

Deciderà di ricominciare dalla ricerca di un lavoro e per questo andrà a fare un colloquio in un negozio di abiti da sposa. Dopo di lei, anche Yeliz andrà a cercare un impiego nella stessa attività e la proprietaria sembrerà preferire lei. Al ritorno a casa, Yeliz sarà così contenta per la nuova possibilità che Bahar le cederà volentieri il posto e proseguirà la sua ricerca. Ad aiutarla ci sarà Ceyda, che la accompagnerà e starà attenta che la sua amica non si candidi per dei lavori fisicamente troppo impegnativi. Bahar vedrà un primo annuncio come lavapiatti e sarà tentata di andare a chiedere lavoro per lei, ma Ceyda la fermerà ricordandole le raccomandazioni di Jale. Le due amiche proseguiranno con la passeggiata in città e finalmente vedranno un annuncio che fa al caso loro.

Bahar e Ceyda si fermeranno in un bistrot che cerca una cassiera e offre una buona paga. Chiederanno del capo e appena l'uomo si avvicinerà alla porta da loro, Ceyda scapperà a gambe levate, senza dare alcuna spiegazione. Bahar si accorgerà della sua assenza troppo tardi, perché il proprietario la inviterà a sostenere il colloquio, che andrà bene. Al suo ritorno a casa, Bahar esigerà da Ceyda delle spiegazioni.

La confidenza di Ceyda a Bahar

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 27 ottobre, Ceyda avrà molta difficoltà a raccontare a Bahar il suo problema. In un primo momento, la donna inventerà di aver avuto un attacco di panico, ma sarà chiaro che sta nascondendo qualcosa. Bahar insisterà fino a quando la sua amica non si deciderà ad aprirsi.

"Il tuo capo, Emre, è il padre di Arda", dirà in lacrime, "Il mio più grande amore". Bahar andrà a prendere i bambini e al suo ritorno parlerà a lungo con Ceyda, che le racconterà la storia vissuta con Emre quando erano ancora ragazzi e lui andava a trovare sua nonna. Spiegherà che vedeva il suo innamorato solo durante le vacanze e che le loro famiglie erano molto diverse. "Quando ho scoperto di essere incinta non gliel'ho detto", spiegherà, "Loro vivevano in Germania e non avevo contatti". Ceyda dirà a Bahar che dopo qualche tempo, quando ha saputo che Emre era a Istanbul lo ha cercato per dirgli tutto ma non lo ha trovato. "Mia madre mi ha rifiutata", racconterà la donna in lacrime, ricordando la grande solitudine dei primi mesi dopo il parto.

Ceyda: un cuore ancora tormentato dal passato

Ceyda è presente sin dalle prime puntate della soap e non ha mai parlato del suo grande amore. Si è sempre dimostrata forte nei sentimenti e i suoi uomini erano solo un modo per sostenersi economicamente. Ceyda si è anche sposata con Peyami, solo perché è stata costretta da Seyfullah, ma non ha mai vissuto una vera storia d'amore. Dietro la corazza, però, si nasconde una donna molto fragile che ha sofferto molto e non soltanto per suo figlio. Al momento, Ceyda è lontana dal piccolo Arda, perché sua madre non la ritiene all'altezza di crescere un bambino con dei problemi cognitivi. La donna sogna di poter stare con suo figlio e nel frattempo riversa tutto il suo amore su Doruk e Nisan, i figli della casa amica Bahar che la considerano ormai una di famiglia.