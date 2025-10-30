Sirin non perderà occasione per provocare Bahar, ospite di Hatice nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Vivi grazie al mio midollo", le dirà.

Le anticipazioni rivelano che Bahar intimerà a Sirin di stare lontana da lei e dalla sua famiglia. La ragazza, a quel punto, le rinfaccerà di averle salvato la vita.

Bahar e Sarp dormiranno a casa di Hatice e Enver

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Nezir lascerà liberi Bahar, Sarp, Nisan e Doruk prima dell'arrivo della polizia, a tarda sera. I quattro si dirigeranno a casa di Hatice e Enver, gli unici che potranno ospitarli per la notte.

La presenza di Sarp sarà piuttosto imbarazzante per Bahar, ma di fronte all'entusiasmo dei bambini la donna non potrà mandare via suo marito. Hatice sarà felice di riabbracciare sua figlia e preparerà i letti per tutti. Doruk e Nisan sembreranno non accorgersi del forte disagio in cui sarà Bahar, costretta a fingere di andare d'accordo con Sarp. Per evitare ulteriori illusioni, Bahar dormirà con Hatice, mentre Sarp passerà la notte con i suoi bambini. Sirin sarà molto infastidita dalla presenza della famiglia in casa, ma Hatice questa volta non si lascerà condizionare da lei e ospiterà volentieri Bahar. L'indomani, la ragazza non perderà occasione per provocare sua sorella: andrà in camera sua e saluterà i bambini con gioia, dicendo che le sono mancati.

Doruk e Nisan racconteranno di aver dormito con Sarp: "Siete molto fortunati", dirà Sirin con un sorriso malizioso che farà perdere la pazienza a Bahar. Appena le due sorelle resteranno da sole, Bahar intimerà a Sirin di stare lontana dai suoi figli e da tutti loro, ma lei preciserà che quella è casa sua.

Lo scontro tra Bahar e Sirin

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin sarà molto chiara con Bahar: "Tu vivi grazie al mio midollo", le dirà quando lei le intimerà di stare lontana dalla sua famiglia. A quel punto, Bahar non ne potrà più e spingerà sua sorella contro il muro: "Hai fatto cadere Sarp dal traghetto, la mia vita è andata a rotoli per colpa tua, quindi non ti devo niente", dirà.

Sirin sarà sconvolta all'idea che Sarp abbia raccontato a Bahar come sono andate veramente le cose, tanto che non si unirà alla famiglia per la colazione. La ragazza dirà ad Hatice che preferisce dormire ancora prima di andare al lavoro. L'atmosfera si farà sempre più tesa, anche perché Sarp dovrà dire ai bambini che non resterà a casa dei nonni ancora a lungo. Nisan sarà molto nervosa per questo e accuserà suo padre di andare dagli altri suoi figli. Per Bahar sarà molto difficile gestire questa situazione senza ferire nessuno, ma non avrà intenzione di tornare ad essere una famiglia con Sarp.

L'illusione di Doruk e Nisan

Nelle puntate in onda in Italia, Nisan e Doruk sanno che Sarp ha altri figli, ma non li hanno ancora conosciuti.

I due bambini sono convinti che Sarp tornerà con Bahar e finalmente potranno vivere quella famiglia che la loro mamma ha raccontato loro per anni. Quando Sarp è andato a prendere Bahar, Doruk e Nisan per portarli allo chalet, i bambini si sono illusi che tutto potesse tornare come prima. Vedere i loro genitori preparare insieme la colazione o pranzare tutti insieme ha creato nella mente di Doruk e Nisan una grande speranza. I bambini non sanno che Bahar soffre per tutta la situazione e vorrebbe solo tornare a casa dai suoi affetti. Sarp, inoltre, ha impedito a Bahar di telefonare a Ever perché teme che la donna venga a sapere della morte di Yeliz e scappi via.