Nella terza stagione de La forza di una donna, Sirin Sarikadi progetterà di sbarazzarsi di Arif Kara: lo riterrà colpevole del decesso della madre Hatice e di Sarp.

Sirin manomette la flebo di Sarp

Sarp finirà in ospedale a causa di un incidente che coinvolgerà anche Bahar, Arif e Hatice. Sarp e Arif porteranno Bahar in ospedale: perderà i sensi a causa dello stress e Hatice deciderà di accompagnarli. Durante il tragitto, il veicolo condotto da Arif verrà travolto da un tir. Ad avere la peggio, saranno Hatice e Sarp. Bahar e Arif, invece, riporteranno delle lievi ferite.

Sirin approfitterà dell’occasione per liberarsi di Sarp, dopo essersi introdotta nella sua stanza di ospedale.

Bahar sprofonderà nella disperazione quando vedrà il marito senza vita, proprio nel momento in cui stava iniziando a riprendersi. Divorata dalla gelosia per la ritrovata serenità della sorellastra, sarà Sirin a manomettere la flebo di Sarp, provocandone la morte.

Bahar difende Arif dalle accuse di Sirin

Anche Hatice perderà la vita, dopo essere rimasta gravemente ferita in seguito all’incidente. La donna morirà a causa di un arresto cardiaco. In seguito, Sirin sembrerà più tranquilla e rivolgerà tante attenzioni ai nipoti Nisan e Doruk. Tuttavia, la ragazza dimostrerà di non essere cambiata, dato che pianificherà di uccidere anche Arif, con la convinzione che sia il responsabile della morte di Hatice e di Sarp.

A proposito di Arif, finirà in carcere con l’accusa di aver ucciso Yeliz, in realtà morta per mano di uno scagnozzo di Nezir. Appena Arif verrà scagionato, Sirin esigerà che torni in prigione per l’omicidio di sua madre Hatice e di Sarp. A quel punto, Bahar difenderà Arif, ribadendo alla sorellastra che il barista non ha alcuna colpa, era in procinto di portarla in ospedale quando è avvenuto l’incidente. Nonostante ciò, Sirin sarà sempre più determinata a vendicare la scomparsa della madre.

Arif ha rischiato la vita a causa di Bahar

Dopo tanta attesa, Bahar ha scoperto che suo marito Sarp è sopravvissuto all’incidente avuto nel traghetto cinque anni prima. Dopo aver visto il padre dei suoi figli vivo, Bahar è rimasta delusa dai suoi familiari e dai suoi amici, Arif compreso, per averle nascosto il ritorno di Sarp.

Anche se la donna si è allontanata da lui, Arif ha continuato a proteggerla. Poco dopo, Enver si è recato al locale di Arif, ed è rimasto sconvolto appena ha visto una macchia di sangue sul bancone e gli effetti personali dell’uomo. Intanto, Arif è stato rapito e picchiato dagli uomini di Nezir, che lo hanno poi abbandonato in mezzo a un bosco.