Piril si sfogherà con Suat per la brutta situazione in cui l'ha messa Sarp nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 5 novembre: "Ho comprato i vestiti a Bahar", dirà in lacrime.

Le anticipazioni rivelano che Piril procurerà a Bahar e ai bambini tutto il necessario per stare allo chalet con Sarp, ma alla fine non ne potrà più. La donna andrà da Suat e gli dirà che ha deciso di raggiungere suo marito con i gemelli, perché teme di perderlo definitivamente.

La decisione spiazzante di Piril

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Piril prenderà una decisione che spiazzerà tutti.

La donna non potrà sopportare l'idea che suo marito si trovi in uno chalet in montagna con Bahar e i loro figli. Piril immaginerà che Sarp sia tornato con sua moglie e sia felice con lei e per questo deciderà di agire. La donna chiamerà Munir e gli manifesterà il suo desiderio di recarsi allo chalet, studiando un piano ben preciso. Piril non vorrà ammettere la sua gelosia, quindi avrà intenzione di dire a Sarp che l'hotel in cui si nascondeva con i gemelli non è più sicuro. Munir dovrà reggerle il gioco, ma l'uomo vorrà andare prima da Suat per metterlo al corrente di tutto. Piril spiegherà a suo padre le sue intenzioni, ma lui non sarà affatto d'accordo con la sua scelta. La donna, a quel punto, si sfogherà con lui: "Ho comprato i vestiti a Bahar, persino il pigiama che usa per dormire con mio marito", dirà in lacrime, "Le ho preso il deodorante e tutto quello che le serve".

Piril, umiliata dalla situazione, confiderà a Suat che non può più restare a guardare e che è pronta a rischiare pur di non perdere suo marito. Munir le ricorderà che Yeliz è morta e gli uomini di Nezir non scherzano, ma Piril non vorrà saperne.

Bahar furiosa con Sarp e senza contatti con i suoi cari

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 5 novembre, Suat si opporrà alla scelta di sua figlia: "Non posso permettere che tu vada allo chalet". La donna, tuttavia, avrà le idee molto chiare: "Non sono venuta a chiederti il permesso", dirà a suo padre, "Sono qui solo perché Munir voleva vederti". Detto questo, Piril e il collaboratore andranno via, lasciando Suat in un mare di preoccupazioni.

Nel frattempo, allo chalet, tra Sarp e Bahar non andrà affatto come teme Piril. I due faticheranno persino a comunicare e Bahar sarà furiosa con suo marito, certa che non le abbia fatto portare il caricabatterie per tenerla isolata dal resto del mondo. La donna sentirà il bisogno urgente di mettersi in contatto con Enver e Hatice per sapere se stanno bene e per rassicurarli, ma non potrà. Bahar dovrà sforzarsi molto per non lasciar trasparire il suo rancore davanti ai bambini, ma di fatto non sopporterà neanche la presenza di Sarp. Lui sarà molto dispiaciuto, ma si limiterà a discolparsi, senza spiegare a sua moglie nulla di quello che gli è accaduto e continuando a nasconderle che Yeliz è morta durante la notte del rapimento.

L'agguato deli uomini di Nezir e la morte di Yeliz

Nelle puntate precedenti, Nezir ha progettato di rapire Bahar e i bambini per catturare Sarp. L'uomo ha raccomandato ai suoi uomini di non fare del male a nessuno, perché il loro scopo è solo arrivare a Sarp. Durante l'agguato, però, Yeliz ha perso la vita e questo non è passato impunito. Quando Nezir lo ha saputo ha giustiziato tutti i suoi uomini, tranne Azmi, il fedele collaboratore che gestisce tutti i suoi affari. Nel frattempo, Sarp ha portato Bahar e i bambini in uno chalet in montagna e non ha permesso a sua moglie di contattare i suoi genitori. In un primo momento, Sarp ha spiegato che l'indomani sarebbero arrivati cibo, vestiti e tutto il necessario per sopravvivere, compreso il caricabatterie.

Quando Munir è arrivato con la spesa, però, non ha portato affatto i caricabatterie e questo ha insospettito Bahar. A comprare tutto è stata Piril che si è sentita doppiamente umiliata da tutta la situazione.