Doruk e Nisan conosceranno i loro fratellini, ma reagiranno con rabbia e gelosia nella puntata de La forza di una donna di venerdì 7 novembre.

Le anticipazioni rivelano che Sarp proverà a far fare amicizia ai suoi bambini, ma Doruk e Nisan non ne avranno intenzione. I due, infatti, attribuiranno ai gemelli l'assenza del loro papà. Nel frattempo, Ceyda troverà il coraggio di entrare in casa di Bahar e pulirà la macchia di sangue lasciata da Yeliz. La sofferenza sarà ancora troppo grande per la donna.

L'arrivo di Piril allo chalet da Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Piril si presenterà allo chalet da Sarp.

In quel momento, Bahar non sarà in casa perché sarà in giro a cercare un caricabatterie per telefonare ai suoi cari. Piril sarà accolta da Nisan con un grande sorriso e la bambina la chiamerà persino zia: "Grazie per i giochi e i vestiti", le dirà con entusiasmo. L'atmosfera, tuttavia, si farà subito tesa quando Piril presenterà i suoi gemelli, figli di Sarp. Nel vedere i loro fratellini, Doruk e Nisan reagiranno molto male, perché li riterranno la causa della lontananza del loro papà dalla famiglia. Doruk si rifiuterà di salutare Alì e Omar e anche se Sarp ricorderà che il suo amore è uguale per tutti, la situazione non cambierà. Nel frattempo, Bahar vagherà al freddo per le strade deserte in cerca di un negozio, mentre Hatice sarà molto preoccupata per la situazione.

Ceyda spiegherà che andrà a cantare al locale perché teme di perdere il lavoro, ma la donna avrà un dolore troppo grande dentro. La morte di Yeliz continuerà a tormentare Ceyda che non riuscirà a togliersi dalla testa gli ultimi istanti di vita tra le due braccia.

I ricordi che tormenteranno Ceyda

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 7 novembre, Ceyda troverà il coraggio di rientrare in casa di Bahar dopo la tragedia in cui ha perso la vita Yeliz. Per la donna sarà una grande sofferenza ricordare quei momenti e attraverso dei flashback verrà rivelato cosa è successo nella notte del rapimento. Emergerà che gli uomini di Nezir sono entrati in casa cercando Bahar, ma Yeliz, Ceyda e Hatice hanno detto loro che la donna non c'era.

Ceyda ricorderà che Yeliz si è fatta avanti senza paura per affrontare i rapitori: "Lascia stare la mia amica", ha urlato prima che esplodesse il colpo di pistola e la facesse crollare tra le sue braccia. Ceyda prenderà un secchio di acqua e inizierà a strofinare il pavimento per eliminare la grande macchia di sangue lasciata da Yeliz. Dopo aver lavato tutto, Ceyda tornerà a casa sua e si lascerà andare alla nostalgia, ricordando i tanti momenti trascorsi con Yeliz durante la loro convivenza.

La notte in cui tutto è cambiato per Bahar e gli altri

Nelle puntate precedenti, le vite di Ceyda, Bahar e Yeliz sono state stravolte nel giro di pochi minuti. In piena notte, Sarp ha bussato alla porta di Bahar e senza darle una spiegazione l'ha costretta a seguirlo con i suoi bambini.

Pochi minuti dopo sono arrivati gli uomini di Nezir, pronti a rapire Doruk, Nisan e la loro mamma, ma non hanno trovato che Ceyda, Hatice e Yeliz. Vedere il loro piano fallire ha fatto infuriare i rapitori che, andando contro gli ordini di Nezir, hanno sparato. Al loro ritorno, tutti i collaboratori sono stati giustiziati da Nezir che non potrà tollerare un simile comportamento.