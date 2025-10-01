Jale assumerà Ceyda come babysitter di suo figlio nella puntata de La forza di una donna in onda martedì 7 ottobre, ma le chiederà di cambiare look, soprattutto per quanto riguarda i capelli.

Le anticipazioni rivelano che Ceyda sarà felice di accettare tutte le condizioni della dottoressa pur di avere un lavoro. Nel frattempo, Sirin scoprirà che Enver e Hatice hanno regalato una lavastoviglie a Bahar e, per dispetto, lascerà i piatti sporchi nello spazio vuoto un tempo occupato dall'elettrodomestico.

Il dispetto di Sirin a Enver e Hatice

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin darà ancora filo da torcere ai suoi genitori.

La ragazza scoprirà che Hatice ed Enver si sono privati della loro lavastoviglie per regalarla a Bahar e non riuscirà a sopportarlo. Dopo aver finito di fare colazione da sola, Sirin sistemerà i piatti sporchi nel mobile che conteneva l'elettrodomestico per fare un dispetto ai suoi genitori. Enver e Hatice rientreranno dopo una notte difficile a casa di Bahar, che ha detto loro che non li perdonerà per averle mentito su Sarp. I due coniugi saranno accolti da Sirin, che si affretterà a chiedere come sta sua sorella. Enver sarà piuttosto infastidito dal comportamento falso di sua figlia e quando vedrà i piatti nel mobile andrà su tutte le furie. "Ci stai facendo la guerra?", urlerà l'uomo che prenderà i piatti sporchi e li metterà nell’armadio di sua figlia.

Hatice proverà a mediare mentre Sirin si giustificherà dicendo che era solo uno scherzo. Nel frattempo, Arif chiederà a suo padre i soldi dell'affitto, ma l'uomo gli dirà di averli già depositati in banca. Temendo che suo padre abbia di nuovo giocato d'azzardo, Arif gli intimerà di andare a prelevare. Yusuf, in difficoltà, prenderà l'anello di sua moglie e andrà a venderlo per avere dei soldi da dare a suo figlio e dimostrargli che non li ha giocati. Arif, preso dal sospetto, controllerà se l'anello di sua madre è ancora al suo posto e quando non lo troverà andrà su tutte le furie con Yusuf, facendosi dire a chi lo ha venduto.

Una nuova speranza per Ceyda

Nella puntata de La forza di una donna in onda martedì 7 ottobre, Jale telefonerà a Ceyda e le darà appuntamento al suo studio.

La dottoressa tornerà sui suoi passi e deciderà di assumere la donna come babysitter di suo figlio. Jale le raccomanderà di essere sempre puntuale e Ceyda le darà la sua parola, soddisfatta di aver finalmente trovato un lavoro. La dottoressa concorderà un periodo di prova di due settimane, al termine del quale dovrà scegliere se Ceyda può continuare a prendersi cura di suo figlio. "Verrai a casa verso mezzogiorno e cucinerai", dirà Jale, "Poi andrai a prenderlo da scuola e starai con lui fino al mio arrivo". La dottoressa chiederà alla nuova babysitter di rivedere un po' il suo look, a partire dai capelli, e di non dare confidenza ai vicini. Per sicurezza, Jale farà eseguire a Ceyda delle analisi del sangue prima di affidarle il bambino.

Perché Jale ha cambiato idea su Ceyda?

Nelle puntate precedenti, Jale ha rifiutato di assumere Ceyda a causa del suo passato da cantante nei night club. Quando Bahar è tornata a casa dopo il trapianto, ha organizzato una serata con tutti i suoi amici per festeggiare e anche Jale era presente. In questa occasione, la dottoressa ha avuto modo di vedere quanto i bambini adorino Ceyda, che si è divertita a giocare con loro. Questo ha spinto Jale a cambiare idea, anche se continua ad avere delle remore perché è molto protettiva con il suo bambino. Le amiche di Bahar hanno gravi problemi economici e non possono contare sull'aiuto di nessuno, per questo per Ceyda è molto importante lavorare per Jale.