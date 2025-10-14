Negli episodi della soap turca La forza di una donna in programmazione da lunedì 20 a sabato 25 ottobre 2025, Piril Nalbantoğlu (Ahu Yagtu) non la prenderà affatto bene, visto che sarà accecata dalla rabbia e dalla gelosia, appena scoprirà che Sarp Cesmeli (Caner Cindoruk) ha salvato il numero di Bahar (Özge Özpirinççi) sul proprio cellulare.

Bahar cade nella trappola di Sirin

Bahar si recherà in un albergo con la convinzione di dover incontrare Sarp, mentre In realtà, si tratterà di una trappola della sua sorellastra Sirin (Seray Kaya) per farle scoprire che suo marito si è risposato con Piril, da cui ha avuto due gemelli.

Non appena Bahar vedrà Sarp insieme alla sua nuova famiglia, Munir (Caner Çandarlı) le dirà di aver rapito Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Semi Sefil). Dopo essersi ricongiunto con la madre, quest’ultimo comincerà a essere geloso dei suoi fratellastri. Bahar, invece, sarà determinata ad andare avanti e a lasciarsi alle spalle il suo matrimonio con Sarp.

Intanto, per riconquistarsi la fiducia di suo padre Enver (Serif Erol), Sirin lo farà rimanere senza parole, quando gli confesserà la verità sul denaro che sua madre Hatice (Bennu Yildirimlar) ha ricevuto di nascosto da Sarp.

Bahar si presenta a un colloquio di lavoro

Nel contempo, Bahar si presenterà al colloquio come cassiere nel locale di Emre (Ahmet Rıfat Şungar) accompagnata da Ceyda (Gökçe Eyüboğlu).

In seguito, Sarp farà recapitare a Enver una busta contenente un cellulare e gli dirà di consegnarlo al più presto possibile a Bahar per poterla contattare. Tuttavia, quest’ultima non si fiderà più di suo marito Sarp, il quale invece desidererà che lei e i loro figli siano al sicuro.

Ben presto, Piril andrà su tutte le furie, appena vedrà nel telefono di Sarp il numero di Bahar salvato con il nome “Mia Bahar”. Piril avrà una crisi di nervi a causa della gelosia, dopo aver chiesto a suo padre Suat di farle ascoltare le registrazioni delle conversazioni tra il marito Sarp e Bahar.

Riepilogo sull’alleanza tra Sirin e Piril

In precedenza, Suat (Gazanfer Ündüz), Piril e Sirin si sono incontrati per pianificare l'allontanamento di Bahar da Sarp.

Il loro obiettivo, è stato quello di far apprendere a Bahar la verità sulla doppia vita del marito. Tutto ha avuto inizio, quando Sirin ha sorpreso Piril dicendole di non voler affatto usare le fotografie compromettenti che ritraggono Sarp in sua compagnia. Inizialmente è stata scettica, ma poi Piril ha accettato di stringere un’alleanza con Sirin contro la rivale Bahar, per farle scoprire che suo marito Sarp si è rifatto una nuova vita al suo fianco a seguito dell’incidente avuto nel traghetto.