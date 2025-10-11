Le prossime puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5 da lunedì 13 a sabato 18 ottobre alle 16:45, promettono una settimana carica di emozioni, colpi di scena e scelte difficili per i protagonisti.

Bahar, sempre più determinata a scoprire la verità sulla sorte di Sarp, decide di affrontare Sirin in un confronto diretto, che rischia di cambiare per sempre il loro rapporto. Intanto, Ceyda si trova coinvolta in nuovi guai legati al suo lavoro per Jale, mentre Hatice lotta con il peso di un segreto che potrebbe distruggere la fiducia della sua famiglia.

Nel frattempo, Enver, ignaro della reale provenienza dei soldi ricevuti da Hatice, continua a spenderli senza esitazioni, convinto che si tratti della sua liquidazione. La sua buona fede lo rende inconsapevolmente parte di un inganno, mentre Hatice è sempre più tormentata dai sensi di colpa. Sullo sfondo, Jale cerca di aiutare i bambini di Bahar, Nisan e Doruk, ad affrontare la mancanza del padre e a trovare un nuovo equilibrio familiare.

Bahar affronta Sirin per scoprire la verità su Sarp

Determinata e stanca delle bugie, Bahar decide di andare fino in fondo e si presenta a casa di Enver e Hatice per parlare con Sirin. La tensione tra le due donne esplode: Bahar chiede con insistenza di sapere dove si trovi Sarp, ma Sirin continua a negare ogni coinvolgimento e a eludere le domande.

Durante l’acceso confronto, emergono nuovi sospetti sul misterioso “fidanzato” di Sirin, la cui identità sembra nascondere una verità pericolosa. Bahar, insospettita, decide di seguirla di nascosto per scoprire chi si celi dietro quell’uomo misterioso. Questo passo la porterà a entrare ancora più a fondo in un intricato intreccio di bugie, rischiando di compromettere la propria sicurezza e quella dei figli.

La tensione tra Bahar e Sirin raggiunge livelli mai visti prima: ciò che un tempo era un legame familiare, ora è diventato un campo di battaglia fatto di rancori, segreti e ossessioni.

Intrighi e sotterfugi: Sirin e Suat fanno nuovi piani

Mentre Bahar cerca la verità, Sirin si lascia trascinare ancora una volta nei piani manipolatori di Suat.

Deciso a separare definitivamente Sarp da Bahar, la convince a collaborare in un nuovo complotto. I due organizzano un incontro segreto con Piril, durante il quale vengono stabiliti nuovi accordi: l’obiettivo è far credere a Sarp che Bahar abbia voltato pagina, spingendolo così ad allontanarsi per sempre.

Sirin accetta, mossa da gelosia e desiderio di vendetta, ma la situazione le sfugge presto di mano. Le sue menzogne si intrecciano con quelle di Suat e Piril, dando origine a una catena di eventi che rischia di travolgere tutti. Intanto, Enver continua a utilizzare i soldi che ritiene provenire dalla propria buonuscita, ignaro che in realtà sono stati dati da Sarp a Hatice per aiutare Bahar.

La donna, logorata dal rimorso, teme che la verità possa venire a galla da un momento all’altro, minando il fragile equilibrio della loro famiglia.

Nel frattempo, Ceyda, assunta come babysitter da Jale, si ritrova in mezzo a situazioni delicate e inaspettate. La sua impulsività la mette nei guai, ma la sua umanità e l’affetto per Bahar continuano a emergere anche nei momenti più difficili.

Nella puntata precedente di La forza di una donna

Nell’episodio trasmesso sabato 11 ottobre de La forza di una donna, Nisan e Doruk hanno ascoltato una conversazione tra Yusuf e Suleyman, scoprendo che Arif è stato aggredito. La notizia ha sconvolto i bambini, che hanno deciso di non raccontare subito tutto alla madre per paura di farla soffrire.

Nel frattempo, Doruk ha chiesto a Bora di restituirgli un pupazzo che gli aveva regalato, simbolo del legame con il padre. Ceyda ha iniziato il suo nuovo lavoro presso Jale, ma la giornata si è conclusa con un imprevisto che potrebbe avere conseguenze sul suo impiego.

Infine, Sarp si è presentato a casa di Hatice ed Enver per discutere di questioni importanti, gettando le basi per le tensioni che esploderanno nelle puntate successive. Con segreti pronti a emergere e relazioni sempre più fragili, i prossimi episodi si preannunciano ricchi di rivelazioni, scontri e decisioni irreversibili per tutti i protagonisti di questa intensa storia familiare.