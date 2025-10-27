Bahar e i bambini saranno delusi nella puntata de La forza di una donna di sabato 1 novembre, quando vedranno che lo chalet in cui li ha portati Sarp non ha riscaldamento, né cibo.

Le anticipazioni rivelano che Doruk, Nisan e la loro mamma saranno isolati dal mondo perché non ci saranno carica batterie e i telefoni saranno fuori uso. Sarp accuserà Munir di aver fatto il doppio gioco, visto che gli aveva assicurato che la casa sarebbe stata pronta. Nel frattempo, Hatice ed Enver saranno preoccupati per Bahar di cui non avranno notizie e Ceyda continuerà a soffrire per la morte di Yeliz.

L'arrivo deludente allo chalet per Bahar e i bambini

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp nasconderà a Bahar la morte di Yeliz. Ad avvisarlo del tragico accaduto sarà Munir per telefono, mentre lui, sua moglie, Doruk e Nisan si stanno dirigendo allo chalet per sfuggire a Nezir. In macchina, Sarp prometterà ai bambini che andranno in un posto stupendo con tanti giochi per loro e che si divertiranno molto. Doruk e Nisan saranno entusiasti di questa vacanza con la mamma ed il papà perché da tempo sognavano questo momento. Bahar, invece, sarà piuttosto scettica e soprattutto continuerà a pensare alla famiglia che ha lasciato a Tarlabaşı. La donna chiederà a Sarp di poter telefonare ai suoi genitori, ma lui rifiuterà, dicendole che i telefoni hanno poca batteria.

Una volta raggiunto il posto in montagna, la delusione si farà ancora più forte per Bahar. La casa sarà gelida e non ci sarà il riscaldamento, il frigo sarà vuoto e non ci sarà nulla da mangiare, neanche acqua da bere. Come se non bastasse, Nisan avrà la febbre alta e il medico non arriverà prima dell'indomani. Senza farsi vedere dalla sua famiglia, Sarp telefonerà a Munir e lo accuserà di fare il doppio gioco: l'uomo sarà a dir poco furioso con il collaboratore che gli aveva promesso una casa confortevole e sicura. Munir, tuttavia, non si lascerà scalfire dalle minacce di Sarp e la telefonata si interromperà a causa della batteria scarica. Doruk, ignaro di tutto, andrà a cercare in ogni stanza i regali che Sarp gli aveva promesso, ma non ne troverà neanche uno.

Hatice preoccupata per sua figlia e i suoi nipoti

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 1 novembre, Sarp proverà a riscaldare almeno una stanza con il fuoco del camino. I bambini insisteranno per dormire tutti insieme, ma la febbre di Nisan sarà una buona scusa per Bahar che non avrà nessuna intenzione di dividere il letto con Sarp. I quattro si troveranno isolati dal mondo, senza i beni di prima necessità e senza un caricabatterie per rimettere in funzione il telefono. Nel frattempo, Piril verrà a sapere da Munir che Bahar si trova con Sarp allo chalet e sarà molto infastidita nel sapere suo marito in compagnia della prima famiglia. La donna penserà ad un ritorno al passato, ma si sbaglierà di grosso perché Bahar si sentirà in trappola e per niente felice di stare con suo marito.

A casa di Hatice, invece, tutti penseranno a Bahar e temeranno che possa accadere qualcosa a lei e ai bambini. Ceyda non riuscirà ad alzarsi dal divano e non farà altro che pensare a Yeliz. La donna soffrirà tanto per la perdita della sua cara amica e non sarà facile consolarla.

L'agguato che ha cambiato tutto per Bahar, Ceyda e Yeliz

Nelle puntate precedenti, la vita di Bahar e dei suoi cari è stata stravolta in una notte. Sarp è arrivato all'improvviso a casa di sua moglie e ha preso lei e i bambini per portarli via in fretta. L'uomo non ha spiegato niente, ma ha solo detto a Bahar che stavano arrivando degli uomini armati. In casa sono rimaste Ceyda, Hatice e Yeliz che hanno dovuto affrontare da sole gli uomini di Nezir, arrivati per cercare Bahar e Sarp.

Le donne non hanno neanche potuto chiedere aiuto ad Arif perché Yusuf, d'accordo con i rapitori, ha simulato un infarto per portare suo figlio lontano dal palazzo. Durante l'irruzione degli uomini di Nezir, Yeliz è stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco e ha perso la vita. Bahar, invece, è andata via con Sarp e non immagina di aver perso la sua migliore amica. Dopo l'agguato, Nezir ha giustiziato tutti i suoi uomini, colpevoli di aver tolto la vita a una donna innocente e di aver disobbedito al suo ordine di non fare del male a nessun altro che a Sarp.