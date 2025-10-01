Nel corso delle puntate turche de La forza di una donna in programma tra qualche settimana su Canale 5, Piril origlierà una conversazione dove scoprirà che Sarp è ancora innamorato di Bahar. La donna distrutta proverà a togliersi la vita con delle medicine dopo aver rotto in mille pezzi bicchieri e piatti presenti nel rifugio.

Sarp prova a baciare Bahar ma lei lo respinge

Tutto inizierà quando Sarp accompagnerà la sua prima famiglia in un rifugio sicuro per fuggire da Nezir. Piril in ansia per la vicinanza del marito con Bahar, raggiungerà il rifugio dopo aver finto di essere pedinata da Nezir.

La convivenza tra Cesmeli e la sua rivale non sarà per nulla facile. Sarp, a questo punto, sarà costretto a raccontare alla sua prima moglie i motivi che lo spinsero ad abbandonare lei ed i bambini quattro anni prima.

Durante un drammatico confronto, l'uomo svelerà il ruolo che aveva avuto Sirin nella faccenda per poi cercare di baciare Bahar. Quest'ultima respingerà il gesto del marito, dimostrando di provare dei sentimenti per Arif. Piril origlierà di nascosto la conversazione, finendo per perdere la ragione dopo aver scoperto che Sarp nutre ancora dei sentimenti per Cesmeli.

Piril tenta il suicidio ingerendo dei tranquillanti

Dagli spoiler de La forza di una donna si apprende che Piril inizierà a rompere piatti e bicchieri per poi ingerire un intero flacone di tranquillanti con l'intenzione di farla finita.

Bahar si accorgerà delle condizioni critiche della rivale, riuscendo a farla vomitare e salvarle la vita. Leyla, intanto, informerà Suat del tentato suicidio di Piril. L'imprenditore deciderà d'intervenire in protezione della figlia, riunendo una squadra di uomini per salvare lei ed i suoi nipoti.

Nisan non è riuscita a rivelare a Bahar che Sarp è ancora vivo

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza in onda andate in onda attualmente su Canale 5, Bahar è tornata a casa dopo aver ricevuto un trapianto di midollo osseo donatole da sua sorella Sirin. Enver ha fermato sua nipote Nisan, intenzionata a raccontare alla madre che Sarp è ancora vivo e di averlo abbracciato tra le corsie dell'ospedale.

Yusuf, invece, ha detto ad Arif di sospettare che Bahar lo stia sfruttando mentre Nezir ha incaricato un suo scagnozzo di affittare un'abitazione vicino a Bahar per spiarla con l'intenzione di stanare Sarp.

Hatice, intanto, si è recata nella villa di Suat, rimanendo molto affascinata dallo sfarzo. La donna ha chiesto a Sirin di far ritorno a casa nonostante suo marito non sia affatto contento di tale situazione. La giovane ha accettato di seguire la madre ma una volta a casa è tornata a litigare coi genitori.