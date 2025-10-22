Nei prossimi episodi della soap turca La forza di una donna, Arif Kara (Feyyaz Duman) e suo padre Yusuf (Yaşar Üzer) faranno i conti con la giustizia, poiché verranno incastrati per l'omicidio di Yeliz Ünsal (Ayça Erturan), in realtà morta per mano di uno scagnozzo di Nezir Korkmaz (Hakan Karahan). Durante la detenzione, Arif scoprirà di essere il fratello di Kismet Avcı (Tuğçe Altuğ), un'avvocatessa che prenderà la sua difesa.

Yeliz viene uccisa per errore, Bahar, Nisan e Doruk vengono messi in salvo da Sarp

Durante l'irruzione degli uomini di Nezir nell'abitazione di Bahar (Özge Özpirinçci) per rapirla insieme ai figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), si verificherà una terribile tragedia.

Nel bel mezzo della confusione, Yeliz verrà uccisa per errore da uno scagnozzo di Nezir, facendo sprofondare l'amica Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) nella disperazione totale. Nisan, Doruk e Bahar verranno invece messi in salvo da Sarp (Caner Cindoruk), che li porterà in un rifugio sicuro trovato da Munir (Caner Çandarlı).

Successivamente, qualcuno si introdurrà nella caffetteria di Arif e nasconderà al suo interno la pistola dell'assassino di Yeliz. Il giorno dopo, la polizia effettuerà una perquisizione nel locale di Arif, il quale verrà arrestato insieme a suo padre Yusuf.

Kismet rivela ad Arif di essere sua sorella

Ben presto, Arif farà la conoscenza dell'avvocatessa Kismet, la quale ipotizzerà che potrebbe essere stato Sarp a farlo finire in carcere.

Appena Arif rifiuterà il suo aiuto legale, Kismet gli farà cambiare idea, dicendogli di essere disposta a svelargli un suo segreto.

A quel punto, Kismet farà rimanere senza parole Arif, rivelandogli di essere sua sorella e figlia di suo padre Yusuf. Tuttavia, la donna chiederà ad Arif di non svelare la sua vera identità al proprio genitore.

Riepilogo sul piano di Nezir per far uscire allo scoperto il suo nemico Sarp

Nezir, grazie all'aiuto dei suoi uomini, ha iniziato a sorvegliare l'abitazione di Bahar, aspettando che l'ex marito Sarp si faccia vivo facendole visita. Dopo essere stato costretto a rimandare un incontro con la sua prima famiglia, Sarp è stato messo in guardia da Munir. In particolare, quest'ultimo ha avvertito Sarp, dicendogli che Nezir ha messo sotto sorveglianza l'edificio dove vivono Bahar e i loro figli con l'obiettivo di coglierlo in fallo se decidesse di avvicinarsi alla sua prima famiglia.

A quel punto, Sarp ha fatto i conti con un grosso dilemma, visto che ha dovuto scegliere se continuare a restare lontano da Bahar e i bambini per proteggerli, oppure rischiare tutto per ricongiungersi con loro.