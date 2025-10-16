Le trame delle puntate de La forza di una donna, in onda tra qualche settimana su Canale 5, svelano che Emre mostrerà interesse per Sirin, dopo averla conosciuta grazie a Hatice ed Enver. Cercherà di trascorrere del tempo con la sorellastra di Bahar, scatenando il disappunto di Ceyda.

Sirin discute con Idil nella caffetteria di Emre

Emre assumerà Bahar come cameriera della sua caffetteria. Rimarrà colpito dalla storia della protagonista, che ha sconfitto una grave forma di anemia aplastica, la stessa malattia di cui era affetta la moglie. Bahar non si presenterà al lavoro perché verrà condotta da Sarp in un rifugio per sfuggire a Nezir.

Emre andrà nel quartiere di Tarlabasi per cercare la sua nuova dipendente, dove farà la conoscenza di Hatice.

L'uomo assumerà quest'ultima nel suo locale insieme a Ceyda, fino al ritorno di Bahar a casa. Idil non sarà contenta dell'assunzione delle due donne nella caffetteria. La ragazza avrà un litigio furioso con Sirin, recatasi lì per vedere sua madre Hatice. Emre non esiterà a licenziare la cugina, invitandola a trovarsi un altro alloggio dove dormire.

Emre interessato a Sirin, Ceyda contraria

Emre chiederà a Hatice ed Enver di affittarle una stanza a Idil, non volendo lasciarla senza un posto dove andare. La coppia sarà contenta di ospitare la ragazza poiché hanno bisogno di denaro.

Emre rimarrà stupito quando scoprirà che Sirin è la figlia di Hatice ed Enver. Il barista resterà affascinato dalla bellezza della ragazza e non perderà occasione per trascorrere del tempo con lei.

Emre prenderà una vera sbandata per Sirin, che sembrerà ricambiare l'interesse. Si recherà in caffetteria con la speranza di scambiare due parole con il cugino di Idil. Questa vicinanza non piacerà a Ceyda, soprattutto quando Emre sembrerà propenso ad assumere Sirin dietro al bancone.

La dottoressa Jale si è voluta scusare con Ceyda

Negli ultimi episodi de La forza di una donna, andati in onda questo mese su Canale 5, Sarp si è recato a casa di Hatice ed Enver per lasciare del denaro a Bahar. Il sarto ha rifiutato l'aiuto dell'ex genero, a differenza della moglie, che ha preso il denaro e l’ha nascosto sopra un mobile del salotto.

Ceyda, invece, è stata accusata da Jale di aver sottratto un oggetto dalla sua casa.

Successivamente, la dottoressa ha scoperto che è stato Bora a inserire il peluche nella borsa di Ceyda. La donna ha raggiunto la scuola di Nisan e Doruk con la speranza di incontrare la cantante e scusarsi per il suo comportamento.