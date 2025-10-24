Nei nuovi episodi de La forza di una donna, a seguito della morte di Hatice, avvenuta a causa di un incidente stradale provocato da Arif, Enver avrà delle allucinazioni e sarà convinto di avere ancora la moglie al suo fianco. La situazione sarà abbastanza seria, visto che il sarto finirà per incendiare la sua casa, dopo aver preparato una cena per Hatice.

Bahar ha un malore, Arif provoca un incidente stradale

Dopo essere guarita dalla malattia al sangue, Bahar avrà un malore in presenza dei figli Nisan e Doruk. Appena sua madre Hatice la inviterà a sottoporsi a degli accertamenti medici, Bahar accetterà di farsi accompagnare in ospedale da Arif.

Nell’automobile di Arif saliranno anche Hatice e Sarp, ma durante il tragitto accadrà una tragedia. Arif passerà con il rosso a causa di una distrazione. A quel punto, il veicolo si scontrerà con altri due mezzi.

Mentre Arif riporterà delle ferite lievi, Hatice verrà trasportata d’urgenza in ospedale. Appena verranno messi al corrente dell'incidente stradale, Enver e Sirin si recheranno di corsa al capezzale di Hatice. Poco dopo, Hatice morirà a causa di un arresto cardiaco.

Sirin accusa Arif, Bahar accoglie Enver a casa sua

Disperata per la perdita della madre, Sirin si scaglierà contro Arif accusandolo di essere il responsabile. Enver, invece, cadrà nella disperazione e i medici si vedranno costretti a dargli dei sedativi per tranquillizzarlo.

In seguito, Enver non si rassegnerà al fatto di dover vivere senza la moglie, così sarà convinto di continuare a vederla, fino ad avere delle allucinazioni. Un giorno, accenderà delle candele per sorprendere Hatice con una cena romantica, ma innesterà un incendio nella sua casa. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco, Enver si lascerà andare a un pianto disperato e dirà a Bahar di aver perso tutto. La donna deciderà di accoglierlo ancora una volta nella sua abitazione.

Enver ha scoperto che Hatice gli ha mentito

Di recente, Enver è rimasto profondamente deluso dalla moglie Hatice, visto che gli ha nascosto di aver accettato i soldi offerti da Sarp per Bahar. Tutto ha avuto inizio quando Hatice, mentre riordinava la stanza di Sirin, ha scoperto che la ragazza continua a frequentare Suat.

A quel punto, si è scagliata contro la giovane, visto che è diventata la spia di Suat. Dopo l’arrivo di Enver, per riconquistarsi la sua fiducia, Sirin l’ha sconvolto dicendogli che Hatice gli ha mentito sul denaro che ha spacciato per liquidazione.