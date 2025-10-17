Nel corso dei prossimi episodi de La forza di una donna, in onda nelle prossime settimane in prima visione su Canale 5, Arif si scontrerà con due veicoli dopo aver perso il controllo della propria auto. L'uomo riporterà solo lievi ferite, mentre Hatice verrà gravemente ferita e morirà in ospedale. Sirin, disperata, lo accuserà di aver provocato l'incidente in cui sua madre ha perso la vita.

Arif si scontra con un'auto e un camion

Hatice consiglierà a Bahar di recarsi da un medico, dopo aver accusato uno svenimento davanti ai figli. Arif l'accompagnerà in ospedale insieme a Hatice e Sarp.

Durante il tragitto, quest'ultimo rinnoverà il proprio amore a Bahar, facendo perdere la ragione ad Arif. Il barista, distratto, si scontrerà con un'altra automobile e poi con un camion. Arif e Sarp riporteranno delle lievi escoriazioni in tutto il corpo, mentre Hatice verrà ricoverata in gravi condizioni in ospedale. La notizia dell'incidente giungerà a Enver, il quale correrà in clinica: sarà molto preoccupato per la salute dei suoi cari. I medici saranno costretti a ricorrere a un sedativo per calmarlo, in evidente stato d'agitazione.

Hatice muore, Sirin incolpa Arif di aver causato l'incidente

Anche Sirin si precipiterà in clinica e anche lei sarà molto agitata, soprattutto quando scoprirà che sua madre sta lottando tra la vita e la morte.

La ragazza incolperà Arif di aver provocato il grave incidente automobilistico. Lui sarà rassegnato all'idea di incorrere in gravi sanzioni per essere passato con il rosso. L'avvocatessa dirà ad Arif che un testimone è pronto a denunciarlo per l'incidente che ha commesso.

Nel frattempo, le condizioni di salute di Hatice peggioreranno sempre più, nonostante una delicata operazione chirurgica per arginare le ferite riportate nel sinistro. La donna riuscirà a dire alcune parole a suo marito Enver prima di chiudere gli occhi per sempre.

Ceyda, invece, ha fatto un dispetto alla dottoressa Jale per vendicarsi di come è stata trattata

Negli ultimi episodi de La forza di una donna, andati in onda a metà ottobre su Canale 5, Bahar Cesmeli ha voluto sapere dove si trova il nascondiglio di Sarp, dopo aver scoperto che non è morto.

Ha chiesto un confronto con Sirin (Seray Kaya) per ritrovare suo marito, ma lei si è rifiutata di rispondere alle sue domande, scatenando la sua furia. Bahar ha deciso di seguire la sorellastra per capire chi fosse il famoso fidanzato che la sta riempiendo di regali molto costosi.

Ceyda, invece, ha fatto un dispetto alla dottoressa Jale per vendicarsi di come l'ha trattata male.