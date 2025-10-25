Le trame delle puntate turche de La forza di una donna, in onda prossimamente in prima visione su Canale 5, raccontano che Hatice scoprirà che Enver non le ha detto la verità sul suo lavoro. La donna apprenderà che il marito ha iniziato a lavorare come venditore di frutta e verdura per aiutare la famiglia, caduta in una grave crisi economica.

Enver inizia a lavorare come venditore di frutta e verdura all'oscuro di Hatice

Sarp accompagnerà Bahar in un rifugio sicuro insieme ai piccoli Nisan e Doruk. Enver e Hatice affronteranno una grave crisi economica dopo aver usato tutti i loro risparmi per aiutare Bahar.

La donna inizierà a lavorare presso la caffetteria di Emre, mentre Enver le dirà di aver trovato un'occupazione presso uno studio medico, quando invece venderà frutta e verdura al mercato. Un lavoro non adatto alle condizioni di salute del sarto, ma presto Sirin scoprirà la verità, scegliendo di non raccontare nulla a sua madre Hatice.

Hatice scopre che suo marito non le ha raccontato la verità sul nuovo lavoro

Hatice ed Enver continueranno a vivere la loro vita all'oscuro che Bahar, Nisan e Doruk siano stati rapiti da Nezir. La coppia darà ospitalità a Idil, affittandole la camera da letto.

Un giorno, Enver verrà notato da una conoscente mentre vende generi alimentari al mercatino. La donna gli chiederà se lavora come fruttivendolo, ma lui dirà di no.

La conoscente deciderà di raccontare tutto a Hatice, portandola davanti alla bancarella dove lavora Enver. La donna sarà offesa per le tante bugie raccontate da suo marito, ma alla fine lo ringrazierà, perché scoprirà che l'ha fatto per mantenere la famiglia. Hatice capirà che Enver è disposto a mettere a repentaglio la sua vita per il benessere della famiglia e sarà orgogliosa di lui, ma rimprovererà Sirin di non averla informata prima, visto che Hatice scoprirà che la figlia era già a conoscenza del vero lavoro del padre.

Bahar ha capito che è arrivato il momento di rifarsi una nuova vita

Nelle ultime puntate de La forza di una donna, andate in onda a fine ottobre, Sirin ha rivelato a suo padre che i soldi che ha visto in mano della madre non provenivano dalla sua liquidazione: erano quelli di Sarp.

Bahar, invece, ha capito che suo marito è sposato e che ha anche dei figli, mentre Nisan e Doruk sono stati rapiti per qualche ora da Munir. Quest'ultimo ha voluto dimostrare a Bahar la sua vulnerabilità. La donna ha così capito che è arrivato il momento di allontanarsi dal passato e iniziare una nuova vita.