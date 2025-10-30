Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Emre chiederà ad Enver e Hatice di dare ospitalità a sua cugina Idil, con la quale i rapporti saranno molto burrascosi. In questa circostanza, la ragazza scoprirà che il cugino è il padre biologico di Arda ascoltando una conversazione dei genitori di Sirin.

Enver e Hatice danno ospitalità ad Idil

Tutto inizierà quando Emre offrirà un posto di lavoro a Ceyda e Hatice nel suo bar. Col passare del tempo, la cantante inizierà a provare dei sentimenti per Emre, che però la vedrà solo come un'amica.

Il barista inizierà a interessarsi a Sirin. Ceyda cercherà di avvisare Emre sulla personalità della sorellastra di Bahar ma ogni tentativo risulterà vano. Hatice perderà la ragione quando ascolterà Ceyda parlare male di sua figlia con il barista. Allo stesso tempo, quest'ultimo farà in modo che Hatice ed Enver diano ospitalità a sua cugina Idil, con la quale avrà un rapporto conflittuale.

Idil scopre che Emre è il padre biologico di Arda

Dagli spoiler de La forza di una donna si apprende che Idil litigherà molto spesso con Sirin, alla quale ruberà un braccialetto per ricavare dei soldi e pagare lo strozzino per un debito di droga. La sorellastra di Bahar riuscirà a recuperare il monile mentre Idil le confesserà perché ha un bisogno estremo di denaro.

Sirin rifiuterà inizialmente di concedere un grosso prestito ad Idil, che penserà di vendicarsi dicendo ad Emre che in passato è stata innamorata di Sarp, il marito di Bahar.

Enver, intanto, dirà ad Hatice che Emre è il vero padre di Arda, il figlio di Ceyda. Le parole saranno udite da Idil che apparirà decisa ad usare tale informazione per i suo loschi scopi.

Ceyda ha detto a Bahar che Emre è il padre di suo figlio Arda

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate su Canale 5, Bahar non ha capito perché Ceyda l'ha lasciata durante il colloquio di lavoro con Emre. Una volta tornate nel quartiere di Tarlabasi, la cantante ha detto alla protagonista che il barista è il padre di Arda.

Munit, invece, ha detto a Suat che Nezir intende sequestrare la prima famiglia di Sarp. L'uomo ha consigliato al suo capo di nascondere Bahar, Nisan e Doruk in montagna. Ma Suat ha detto a Munir di guadagnare tempo, intenzionato a mettere Nezir sulle tracce di Sarp.

Yeliz, invece, ha combinato un disastro in occasione del suo primo giorno di lavoro mentre Arif ha proposto a Bahar di nascondersi insieme a Nisan e Doruk lontano da Istanbul.

Infine Sirin ha provato a fare pace con suo padre Enver, costruendo una nuova insegna per il negozio di sartoria.