Nei futuri episodi della soap turca La forza di una donna, Nezir Korkmaz sconvolgerà Bahar e Piril dopo averle sequestrate. L’uomo infatti proporrà un accordo alle donne, visto che assicurerà di liberare Sarp Cesmeli soltanto se una delle due accetterà di sposarlo. In particolare l'uomo pronuncerà queste parole: “Siete disposte a fare qualsiasi cosa per salvargli la vita?".

Nezir rapisce Bahar, Piril, Sarp, Munir e Suat

Nezir rapirà Bahar con i figli Nisan e Doruk, e Piril con i gemelli Ali e Ümer per far uscire allo scoperto Sarp una volta per tutte.

Dopo la convivenza forzata al rifugio sicuro trovato da Sarp, quindi Piril e Bahar saranno di nuovo costrette a vivere insieme.

Successivamente, Nezir terrà sotto sequestro anche Sarp, Munir (Caner Çandarlı) e Suat (Gazanfer Ündüz) quando entreranno nella sua proprietà. Con il passare dei giorni, Nezir comincerà a tormentare i suoi prigionieri: farà attaccare Munir da uno sciame di api e si prenderà gioco di Sarp, facendogli credere di aver fatto del male al piccolo Doruk.

Nezir promette a Bahar e Piril di non uccidere Sarp a una condizione

Stanca di sopportare la situazione, Piril durante una cena riuscirà a impossessarsi di un coltello, ma dopo averla sorpresa, Bahar la inviterà a fermarsi.

In seguito, Nezir porterà avanti la sua vendetta e durante un confronto con Bahar e Piril prometterà di non uccidere Sarp, ma in cambio farà presente di voler sposare una di loro.

In particolare Nezir mostrerà l’anello di fidanzamento alle due donne e sottolineerà che colei che non diventerà sua moglie sarà libera di riavere Sarp al proprio fianco.

Pur non essendo più legata sentimentalmente a Sarp, Bahar non avrà alcuna intenzione di piegarsi al ricatto di Nezir per non condizionare la vita dei suoi figli. Piril invece troverà assurda l’eventualità di sposarsi con il padre del suo defunto ex fidanzato Mert (Eray Cezayirlioğlu), ucciso da Sarp in passato.

Riepilogo sul rapimento di Bahar, Nisan e Doruk

Dopo aver portato Bahar in uno chalet isolato insieme ai loro figli, Sarp ha fatto di tutto per farli rimanere sotto la sua protezione per farli sfuggire alle grinfie di Nezir.

Proprio quando quest’ultimo ha scoperto il suo nascondiglio, Sarp ha avuto un incidente a causa di una mucca in mezzo alla strada. A quel punto, Nezir ha bussato alla porta di Bahar e non trovando Sarp ha ordinato ai suoi uomini di rapirla insieme ai bambini. L’obiettivo di Nezir è infatti quello di attirare Sarp nella sua casa, per salvare la propria famiglia.