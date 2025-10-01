Sarp fermerà Bahar in fuga con Arif nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Dove vai con quel barbone?", urlerà con un esercito di uomini a coprirgli le spalle.

Le anticipazioni rivelano che Bahar sarà costretta a convivere con Sarp e studierà una fuga con i bambini. Arif andrà a prenderli nel cuore della notte, ma quando saranno a un passo dalla libertà, un urlo di Sarp bloccherà tutto. Arif proverà a difendere Bahar, ma sarà impossibile, perché una decina di uomini armati gli impedirà di avvicinarsi a Sarp.

Il rapimento di Sarp e il sogno svanito

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp si accorgerà che Nezir sta tenendo sotto controllo il quartiere in cui abita sua moglie. Per mettere al sicuro tutti, Sarp rapirà Bahar, Doruk e Nisan e li porterà in uno chalet isolato. Qui l'uomo spererà di ricostruire quella famiglia che non ha potuto portare avanti in passato, ma non sarà così. Bahar non sarà affatto felice di vivere lontana dalla sua casa e dai suoi affetti, con un uomo che stenterà a riconoscere. Sarp non avrà modo di spiegarle come sono andate esattamente le cose e Bahar ipotizzerà che lui possa essersi cacciato in qualche guaio con la giustizia. La donna, inoltre, avrà grosse difficoltà pratiche, perché nello chalet al loro arrivo non ci sarà nulla da mangiare e neanche il riscaldamento, mentre Nisan avrà la febbre.

Bahar chiederà di chiamare un medico, ma i telefoni saranno fuori uso a causa della batteria e non ci saranno cavi per ricaricarli. La tensione tra i due coniugi sarà alle stelle sin dai primi momenti, anche se, per il bene dei bambini, Bahar fingerà di andare d'accordo con Sarp. Dopo qualche giorno, Munir porterà spesa e giocattoli e l'umore si risolleverà, ma durerà molto poco. Piril sapendo che suo marito è solo allo chalet con Bahar e i bambini, prenderà i gemelli e si presenterà da loro, fingendo che l'hotel in cui alloggiava non era più sicuro. Sarp sarà costretto ad accogliere sua moglie e inizierà una convivenza insopportabile per Bahar. Anche Piril vivrà malissimo tutto questo, perché si accorgerà che Sarp è ancora molto innamorato di Bahar ed è l'unica donna che gli sta a cuore.

La tentata fuga di Bahar e i bambini

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar avrà compassione di Piril perché si accorgerà che la donna soffre molto per Sarp. Lei, invece, dirà più volte di non amarlo più e lo respingerà, ma questo non basterà a farlo arrendere. Quando Bahar verrà a sapere che Yeliz ha perso la vita, la situazione precipiterà. La donna non potrà trattenere la sofferenza e si sfogherà con Sarp: "Vorrei che fossi morto", gli dirà attribuendo a lui la colpa di tutti i guai accaduti a lei e ai suoi cari. Bahar si metterà in contatto con Arif e organizzerà una fuga di cui parlerà soltanto a Nisan. La bambina comprenderà le ragioni di sua madre e accetterà di aiutarla con Doruk, in modo che il bambino interpreti tutto come un gioco.

Bahar si alzerà nel cuore della notte con i suoi bambini, pronti a raggiungere Arif che li aspetterà sulla strada. I tre staranno per entrare nell'auto quando un urlo di Sarp fermerà tutto. Nisan avrà paura di suo padre e Bahar si bloccherà davanti alla macchina di Arif, perché arriveranno subito una decina di uomini armati a coprire le spalle a Sarp. Doruk correrà incontro a suo padre, convinto che si tratti di un gioco come gli ha fatto credere Bahar. Quest'ultima, invece, chiederà ad Arif di andare via per non correre pericoli, ma lui non la ascolterà. "Dove vai con quel barbone?", dirà Sarp a Bahar mentre Arif avanzerà per affrontarlo. A proteggere l'uomo, però, saranno i suoi collaboratori che punteranno le loro armi contro Arif per farlo indietreggiare.

Bahar implorerà suo marito: "Non posso più stare qui ti prego", ma lui farà portare Doruk e Nisan in casa. Senza bambini, Sarp sarà ancora più cattivo con Bahar: "Se vuoi, adesso puoi andare". La donna, però, non potrà mai lasciare i suoi figli e continuerà a pregare suo marito: "Allora non andrai da nessuna parte con quel barbone", dirà lui con fermezza. Sarp alzerà la voce per difendere i suoi diritti di padre e a quel punto Arif non ne potrà più e proverà a intervenire, ma non potrà fare nulla di fronte all'esercito che avrà contro di lui. Bahar, ormai sconfitta, sarà costretta a mandare via Arif e a tornare con Sarp in casa, ma questa volta pretenderà che lui le dica tutto quello che gli è successo.

Arif e Sarp divisi dall'amore per Bahar

Nelle puntate in onda in Italia, Arif ha già affrontato Sarp per difendere la famiglia di Bahar. L'uomo, infatti, si era piazzato davanti alla porta di Enver e continuava a bussare insistentemente, per costringerlo ad aprire. Arif, vedendo la prepotenza dell'uomo, si è avvicinato e lo ha mandato via, dicendogli che in quella casa non c'era nessuno. I due sono arrivati allo scontro fisico, ma Sarp ancora non ha le idee chiare sul rapporto che c'è tra Arif e Bahar. L'unico pensiero per lui al momento è riabbracciare sua moglie e i suoi figli e riuscire a ricostruire una famiglia con loro. L'abbraccio tra Sarp e Bahar si è avverato, ma la donna ignora che suo marito ha già sposato un'altra donna e ha con lei due bambini.