Sarp distruggerà il gioco di Doruk e strapperà la collana di Bahar nelle prossime puntate de La forza di una donna: non sopporterà nessun regalo di Arif alla sua famiglia.

Le anticipazioni rivelano che Bahar dirà chiaramente a Sarp che non vuole tornare con lui. L’uomo, tuttavia, deciderà di prendere – contro la volontà di Bahar – una casa al piano di sopra e sarà morbosamente possessivo. Sarp verrà alle mani con Arif per aver fatto sparire il gioco che Doruk aveva ricevuto in regalo. Quando Bahar arriverà a dividerli, Sarp le strapperà la collana dal collo, anch’essa dono di Arif.

Bahar si rifiuterà di tornare con Sarp e sarà chiara con lui

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la vita di Bahar sarà decisamente più complicata dopo l'arrivo di Sarp. Dopo aver affrontato il rapimento di Doruk e Nisan ed essere stata sequestrata con i suoi bambini da Nezir, Bahar tornerà libera e Korkmaz non sarà più un problema per lei, ma la serenità sarà ancora un traguardo lontano per la donna, perché Sarp non rispetterà affatto il suo desiderio di stare da sola. Dopo il rapimento, Bahar chiederà a Sarp di restare in buoni rapporti per i bambini, ma lui non si rassegnerà all'idea di rinunciare alla sua famiglia. L’uomo, contro la volontà di Bahar, affitterà l’appartamento al piano di sopra, creando non pochi disagi, poiché Arif sarà sempre a contatto con il suo rivale.e.

Sarp non si limiterà a questo, perché con il passare dei giorni diventerà sempre più ossessivo nei confronti dei suoi figli e di Bahar che, pur essendo ancora sua moglie, non avrà più alcuna intenzione di stare con lui e glielo ribadirà più volte. L'apice si raggiungerà quando ci sarà la festa di circoncisione di Doruk che manifesterà il suo desiderio di avere Arif come padrino. Di fronte al volere del bambino, Sarp non potrà fare nulla e accetterà suo malgrado che il rivale ricopra un ruolo così importante. Dopo la cerimonia, però, Sarp mostrerà tutta la sua rabbia.

Il regalo di Arif sarà molto amato da Doruk

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Arif regalerà a Doruk il cavallo a giocattolo che desiderava per la sua festa.

Il bambino si innamorerà subito di quell'oggetto, ma quando arriverà il momento di tornare a casa, poiché non ci sarà posto per tutti in auto, Sarp prenderà l'incarico di portare i regali. L'uomo non ci penserà due volte e distruggerà il giocattolo che Arif ha regalato al bambino, senza tenere conto dei sentimenti di Doruk. Una volta a casa, il figlio di Bahar reclamerà il suo giocattolo che non si troverà da nessuna parte. Sarp farà finta di niente e assicurerà a Doruk che cercherà il suo giocattolo anche a casa sua. In difficoltà, Bahar andrà con Doruk da Arif per vedere se il giocattolo lo abbia preso lui, mentre Nisan chiederà a suo padre se non lo abbia buttato, visto il suo odio per il rivale, ma lui negherà.

Arif consolerà Doruk e gli dirà che se non troverà il suo cavallo, lui gliene comprerà un altro, ma il bambino sarà molto dispiaciuto. Il figlio di Yusuf intuirà che a provocare tutto questo è stato Sarp e andrà subito ad affrontarlo. "L'ho rotto", urlerà Sarp, "L'ho distrutto perché non voglio che mio figlio giochi con i tuoi regali". Tra i due uomini partirà subito uno scontro fisico e le urla si sentiranno al piano di sotto, tanto che Bahar correrà a dividerli. Sarp, a quel punto, perderà del tutto il controllo e oltre ad ammettere di aver distrutto il gioco, strapperà la collana che Bahar indossa e che gli aveva regalato Arif. Il gesto violento di Sarp farà restare tutti senza parole, ma per il bene dei bambini Bahar chiederà a tutti di mettere fine a questa discussione.

Il primo scontro tra Arif e Sarp

Nelle puntate in onda in Italia, Arif e Sarp si sono già visti a casa di Enver. Il marito di Bahar aveva appena scoperto che la sua famiglia era ancora viva e si era piazzato davanti alla porta del sarto bussando insistentemente. Arif è intervenuto in difesa della famiglia di Bahar chiedendo a Sarp di andare via e tra i due uomini c'è stato uno scontro. Questo, però, è nulla rispetto all'odio che crescerà nelle prossime puntate, quando Sarp si renderà conto che tra Bahar e Arif c'è un legame davvero speciale e che anche i suoi figli amano il suo rivale.