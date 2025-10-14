Nella ventiseiesima puntata de La notte nel cuore, in onda domenica 19 ottobre 2025, a causa di Hikmet, Sumru verrà accusata da Nihal, la moglie di Gurcan, di essere la responsabile della morte di suo marito.

Nuh dichiara guerra a Cihan, Nihayet e Sumru dicono a Esma di non sposare Esat

Hikmet incontrerà Nihal, la moglie di Gurcan, l’ex proprietario del negozio di tappeti, e insinuerà che Sumru potrebbe essere l’assassina di suo marito. Nihal avviserà la polizia e accuserà pubblicamente Sumru durante un’intervista.

Intanto, Nuh dichiarerà guerra a Cihan e alla sua famiglia, aggredendo fisicamente Nazim, spinto dalla gelosia per Sevilay.

Nel contempo, Cihan scoprirà che Samet aveva ordinato a un sicario di uccidere Tahsin, finito in ospedale a causa di un altro tentato omicidio. In seguito, Serhat, uno dei servitori di Tahsin, si lascerà andare a un pianto disperato, dopo essere stato in procinto di servirgli un tè avvelenato.

Intanto, Nihayet e Sumru cercheranno di convincere Esma a non sposare Esat e la inviteranno a interrompere la gravidanza.

Nuh e Melek litigano, Samet finisce di nuovo in ospedale

Cihan proporrà a Melek di sposarlo in segreto per cominciare una nuova vita insieme, lontano dalle rispettive famiglie. Ben presto, Nuh avrà l’ennesimo litigio con sua sorella Melek per non essersi allontanata da Cihan.

Successivamente, appena Tahsin lo caccerà dalla sua villa, Samet avrà un grave malore, al punto che sarà necessario il ricovero in ospedale, in cui gli verrà diagnosticata un’emorragia cerebrale.

Mentre Samet verrà trasferito all’ospedale universitario di Ankara, la polizia non riuscirà a trovare il cadavere di Gurcan nel giardino della villa di Tahsin: è stato spostato in un luogo segreto da Nuh.

Samet ha rischiato la vita a causa di un incidente stradale

Samet ha ritirato la sua richiesta di divorzio durante un'udienza in tribunale, dichiarando di voler rimanere sposato con Sumru. Tuttavia, quest’ultima è decisa a mettere fine al suo matrimonio, visto che si è rifiutata di dare un’altra possibilità a Samet. Successivamente, Samet è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre inseguiva Sumru. Le conseguenze sono state gravissime, visto che Samet è finito in coma. Appena si è ripreso, Samet ha appreso dai medici di avere bisogno di un trapianto di rene per sopravvivere. A quel punto, sono partite le ricerche di un donatore compatibile ed è emerso che Bunyamin è figlio di Samet.