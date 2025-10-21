Nel ventottesimo appuntamento serale della soap turca La notte nel cuore, che andrà in onda su Canale 5 domenica 26 ottobre 2025, Samet Sansalan e il resto della sua famiglia (tranne sua sorella Hikmet), verranno cacciati dalla propria villa da Tahsin, Nuh e Sumru.

Nel corso della nuova puntata, inoltre, Cihan chiederà la mano della fidanzata Melek.

Melek accetta di sposare Cihan, Esat e Harika rinnegano la madre Sumru

Cihan farà finalmente la proposta di matrimonio ufficiale a Melek, che accetterà di diventare sua moglie, nonostante l’opposizione del fratello Nuh.

Sempre dalle anticipazioni turche, si evince che Cihan sorprenderà la fidanzata nel corso di una serata romantica preparata appositamente per lei. Appena Cihan tirerà fuori dalla tasca l’anello di fidanzamento, Melek non riuscirà a trattenere le lacrime per la troppa emozione.

Intanto, Tahsin, Nuh e Sumru otterranno il controllo di villa Sansalan e costringeranno i rivali a trasferirsi in un’altra casa. Tuttavia, Hikmet deciderà di rimanere lo stesso alla villa con il ruolo di co-proprietaria, invece Esat e Harika rinnegheranno Sumru come madre.

Cihan confessa a Sevilay che il suo padre biologico è deceduto

Successivamente, Nuh scoprirà da Nihal che è stata Hikmet ad accusare Sumru e Tahsin di aver ucciso suo marito Gurcan.

Cihan invece rivelerà a Sevilay che il suo vero padre è morto e di aver partecipato al funerale del defunto uomo per conoscere i suoi fratelli, ma purtroppo le circostanze glielo hanno impedito.

Riepilogo: Hikmet ha cominciato a dare ordini alla villa Sansalan appena Sumru è stata mandata via

Negli episodi precedenti, Hikmet aveva minacciato Sumru, per aver scoperto che Nuh e Melek sono i suoi figli. In particolare, la donna ha fatto firmare alla cognata dei documenti per impossessarsi di una parte della villa Sansalan. Successivamente, Sumru è stata cacciata dal marito Samet, il quale è andato su tutte le furie, non appena lei ha rivelato di essere la madre dei gemelli Nuh e Melek. A quel punto, Hikmet è diventata di fatto la padrona della villa, visto che ha preso in mano le redini della famiglia e ha cominciato a dare ordini alla servitù.

Da quel momento in poi, i Sansalan hanno avviato la loro guerra contro Nuh e Melek, i quali hanno potuto contare sul supporto di Tahsin e sulla vicinanza della madre Sumru. Hikmet invece ha fatto di tutto per ostacolare la relazione tra Nuh e Sevilay, che è rimasta sconvolta per aver scoperto di non essere sua figlia.