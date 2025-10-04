Le anticipazioni della nuova puntata de La notte nel cuore in programma domenica 12 ottobre in prima serata dalle ore 21:40 circa su Canale 5 rivelano che Melek si ritroverà a fare i conti con un malore improvviso che la farà preoccupare e verrà portata subito in ospedale per i controlli.

Intanto Hikmet finirà per perdere il controllo nei confronti di Sumru: l'anziana donna finirà per schiaffeggiarla e costringerà Cihan a intervenire per cercare di riportare il sereno tra le due famiglie.

Melek ha un malore: anticipazioni La notte nel cuore del 12 ottobre

Tra Nuh e Sevilay ci sarà una riconciliazione, durante la quale la donna metterà subito le cose in chiaro: questa è l'ultima volta che lo perdona e gliela fa passare liscia. Un avvertimento importante che Nuh non dovrà dimenticare per il suo futuro di coppia.

Intanto Melek si ritroverà a fare i conti con un malore improvviso: la donna accuserà di gravi dolori addominali che spingeranno Cihan a intervenire in prima persona.

L'uomo la porterà subito in ospedale dalla ginecologa e verrà visitata assieme al bambino che porta in grembo: per fortuna la gravidanza non sarà a rischio.

Sumru viene schiaffeggiata da Hikmet

Intanto Cihan si ritroverà a dover fare i conti con una brutta notizia: Tahsin ha rinominato l'albergo e in più la casa è stata pignorata.

Tornado alla villa, deciderà di difendere Esma che nel frattempo tenterà di togliersi la vita.

Le anticipazioni della nuova puntata de La notte nel cuore di domenica 12 ottobre, inoltre, rivelano che Hikmet, Nihayet e Sumru si ritroveranno protagoniste di una accesa discussione, durante la quale l'anziana donna finirà per schiaffeggiare Hikmet.

Cihan deciderà di intervenire per placare gli animi e cercare di riportare il sereno: successivamente anche Melek proverà a cercare una tregua tra le due famiglie.

Mediaset si gode il successo de La notte nel cuore in prima serata su Canale 5

In attesa di questo nuovi episodi della soap opera turca, prosegue l'ottimo trend Auditel de La notte nel cuore, che si conferma uno dei programmi più visti della prima serata di Canale 5.

La media, anche con la doppia puntata settimanale di questo periodo, continua a mantenersi sulla soglia dei 2,5 milioni circa di spettatori pari a uno share che oscilla tra il 15 e il 17% con picchi di quasi 3 milioni durante la messa in onda, dovuti anche all'ottimo traino che viene lasciato in eredità da La ruota della fortuna.

Il game show condotto da Gerry Scotti che arriva a toccare i 6 milioni di spettatori nella parte finale, superando il dato di Affari Tuoi che su Rai 1, viaggia su una media di 5,5 milioni di spettatori nei minuti conclusivi.