La notte nel cuore continua a regalare intense emozioni e colpi di scena. Gli episodi in onda il 19 e il 21 ottobre su Canale 5 promettono di tenere il pubblico incollato allo schermo con le vicende che coinvolgono Esma, Tahsin e le lotte di potere tra le famiglie.

Mentre Esma si trova di fronte a una decisione cruciale sul suo futuro, tenere il bambino oppure no, Nuh e Sevilay cercano di organizzare il loro matrimonio. Nel frattempo, Tahsin è impegnato in una lotta senza quartiere per il controllo della villa Sansalan, mentre una serie di rivelazioni minaccia di sconvolgere gli equilibri tra i protagonisti.

Esma decide di tenere il bambino

Le anticipazioni svelano che Esma si troverà ad affrontare una delle decisioni più difficili della sua vita. Dopo una visita dalla ginecologa, le sarà diagnosticata una rara malformazione uterina. La dottoressa le spiega che, se dovesse interrompere la gravidanza, potrebbe non avere più la possibilità di diventare madre. Questo porta Esma a decidere di tenere il bambino, nonostante le pressioni e i dubbi che la circondano. Sumru e Nihayet le offrono il loro incondizionato supporto, mentre Canan e Hikmet cercano di scoraggiarla, convinti che Esat non la sposerà mai. Intanto, Canan rivela a Bunyamin i suoi piani per impossessarsi del bambino quando nascerà, gettando un'ombra sul futuro di Esma.

Nuh e Sevilay fanno piani per le loro nozze

Nuh e Sevilay ricevono la notizia che una data per il loro matrimonio è finalmente disponibile. Tuttavia, le tensioni non mancano: Esat, sentendosi minacciato dalla presenza del fratello, cerca di stringere un'alleanza con Nuh per ottenere il supporto di Tahsin durante una riunione del consiglio di amministrazione. Ma Nuh, contrariamente alle aspettative, si esprime contro la proposta di Esat, mettendolo in difficoltà di fronte al consiglio. Questo rifiuto costringerà Esat a ubbidire agli ordini di Cihan, il quale lo obbliga a sposare Esma. Il matrimonio tra Esat ed Esma avviene in sordina, ma subito dopo le nozze, Esat lascia sola Esma, sottolineando l'instabilità del loro rapporto.

Tahsin affronta i Sansalan

La battaglia per il controllo di Villa Sansalan diventa sempre più intensa. Tahsin, Nuh e Sumru riescono a ottenere il controllo della villa, costringendo i rivali a cercare una nuova abitazione. Tuttavia, Hikmet decide di rimanere, essendo comproprietaria della casa. L’inasprirsi dei conflitti porterà Esat e Harika a rinnegare Sumru come madre, mentre le tensioni familiari raggiungono il culmine quando Nuh scopre che Hikmet ha accusato Sumru e Tahsin di essere coinvolti nella morte di Gurcan. Nel frattempo, Cihan farà la proposta ufficiale di matrimonio a Melek, che accetterà, mentre Nuh si infuria dopo aver scoperto dell'incontro tra Cihan e Sevilay, portando a un nuovo scontro tra i due.

Nella puntata precedente di La notte nel cuore

Nel precedente episodio del 14 ottobre, le tensioni tra le famiglie sembravano destinate a risolversi con una proposta di tregua. Tahsin si dichiarava disposto a fare pace con i Sansalan, a patto che Sumru e Samet divorziassero, proposta che Samet accetta senza esitazioni. Tuttavia, la festa di riconciliazione è stata interrotta da una telefonata che avvertiva Nuh del pericolo imminente per Tahsin, la cui auto è stata trovata crivellata di colpi. Il ritrovamento di Tahsin ferito nel bosco ha complicato ulteriormente la situazione, lasciando le famiglie in preda all’angoscia e al sospetto reciproco. La tensione tra Cihan e Melek si inasprisce, ma Cihan giura di sanare le fratture e di collaborare con la polizia per risolvere il mistero dell'attentato a Tahsin.