Sumru lascerà Tahsin Yenisehirli quando lui metterà in dubbio il suo passato nelle prossime puntate de La notte nel cuore. "La nostra storia è finita", dirà la donna prima di andare via dalla città.

Le anticipazioni rivelano che Sumru si ritroverà sola contro tutti e solo Melek crederà ciecamente alla sua versione dei fatti. Halil insinuerà il dubbio su di lei, gridando di non averla mai sfiorata. La donna, addolorata, sceglierà di lasciare la città.

Il ritorno di Halil sconvolgerà gli equilibri

Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano che presto si affaccerà un nuovo personaggio destinato a stravolgere le vite di tutti: Halil, il padre dei gemelli.

Arriverà a Istanbul chiamato da Hikmet e si alleerà con lei per distruggere Sumru e i Sansalan. Halil andrà in studio da Melek, che quando rivedrà suo padre avrà una pessima reazione. Prenderà le distanze da lui e lo manderà via. Halil spiegherà a sua figlia che non ha mai abusato di sua madre e che Sumru si è inventata tutto per giustificare l'abbandono. Melek non crederà alle parole del padre, ma lui non mollerà. Dopo qualche giorno incontrerà anche Nuh e gli mostrerà le sue foto con Sumru, quando erano felici. In lacrime, griderà la sua innocenza e chiederà al figlio di premere il grilletto contro di lui se non gli crede. La disperazione di Halil inizierà a insinuare il dubbio in Nuh, che non darà più per certa la versione di sua madre.

Melek sarà allibita quando suo fratello, all’incontro successivo con Halil, abbraccerà suo padre. L'uomo vedrà la sua strada diventare sempre più in discesa e capirà che è giunto il momento di convincere anche Tahsin per fare terra bruciata intorno a Sumru. Halil andrà alla villa del compagno di sua moglie. "Sono il padre di Melek e Nuh", dirà a Tahsin che in quel momento sarà in compagnia di Cihan. La prima reazione sarà furiosa, tanto che Tahsin colpirà subito il suo rivale con un pugno. Presto, però, anche le sue convinzioni inizieranno a vacillare.

Sumru in cerca di prove per la sua verità

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Halil griderà la sua innocenza anche a Tahsin. "Ti ha detto che ho abusato di lei?", chiederà, "Non l'ho fatto, Sumru ha fatto a tutti il lavaggio del cervello".

Halil continuerà a spiegare a Tahsin che se davvero avesse commesso un simile crimine, Sumru lo avrebbe denunciato o ne avrebbe parlato almeno con sua madre. "Lei voleva solo diventare ricca e ha abbandonato i suoi bambini", dirà ancora Halil. Quest'ultimo andrà via dicendo che voleva solo riscattarsi agli occhi dei suoi figli. Nel frattempo, Sumru sarà fuori città per cercare la collega che potrebbe testimoniare a suo favore e spegnerà il telefono. Quando Nuh tornerà a casa condividerà i suoi dubbi con Tahsin e gli racconterà che Halil ha gridato la sua innocenza guardando negli occhi Sumru: "Lei era molto arrabbiata, ma poi se n'è andata". Tahsin telefonerà alla sua compagna, che sarà irraggiungibile e non rientrerà neanche la sera.

Vedendo che Sumru è andata via invece di spiegarsi, Tahsin non farà altro che dubitare ancora di lei. Quando la donna tornerà a casa, racconterà al suo compagno del ritorno di Halil e della sua versione, ma quando vedrà Tahsin esitare capirà che anche lui mette in dubbio il suo passato. Sumru non potrà sopportare un simile tradimento: "La nostra storia è finita", dirà in lacrime la donna prima di andare via. Tahsin rincorrerà la sua amata, ma lei non vorrà più saperne di lui e lascerà la città.

La versione di Sumru sul passato

Nelle puntate in onda in Italia, Nuh e Melek si sono recati in Cappadocia per cercare Sumru, la madre che li ha abbandonati da piccoli. La donna, in un primo momento, ha cercato di sbarazzarsi di loro offrendo del denaro.

Solo dopo molte vicissitudini Nuh e Melek hanno abbracciato la loro mamma e hanno iniziato a costruire un vero rapporto con lei. Sumru ha raccontato ai gemelli la sua verità dei fatti, spiegando che li ha abbandonati perché erano nati da un abuso. La donna ha raccontato che Halil, il loro padre, non accettava la fine della loro relazione e l'ha violentata. Sumru ha raccontato di aver lasciato i suoi figli a causa della forte sofferenza provata, ma si è detta pronta a fare pace con il passato.