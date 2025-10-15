Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Cihan dovrà affrontare una perdita devastante. Mentre sarà impegnato in una trattativa con Tahsin e Hikmet, riceverà una telefonata che stravolgerà improvvisamente la sua vita. La voce spezzata rivelerà la verità più dura: "Papà è morto".

Cihan di fronte a un nuovo dramma familiare

Cihan avrà molti problemi da risolvere in famiglia, che lo porteranno a trascurare suo padre, che si troverà ricoverato ad Ankara dopo un'emorragia cerebrale. Perderà le sue capacità cognitive, quindi Cihan si troverà a gestire tutti, dimenticandosi di avere una procura legale su di lui.

Hikmet sarà più scaltra di lui e grazie all'aiuto di un avvocato riuscirà ad averla. La cosa incuterà timore a Cihan, perché temerà che la zia possa combinare dei guai, per questo si farà aiutare da Tahsin, che lo prenderà sotto la sua ala protettiva. Cihan avrà molte cose per la testa, tra cui riportare Sevilay in Cappadocia. Anche se la ragazza non gli ha detto dove è fuggita, lui immagina che sia andata a Istanbul per conoscere il fratello biologico, ma teme che possa cacciarsi nei guai.

La trattativa con Hikmet si trasformerà in una resa dei conti

Nel frattempo, l'obiettivo di Tahsin e Cihan sarà comprare tutto da Hikmet, così le chiederanno un incontro. La trattativa si trasformerà in una resa dei conti emotiva: gli uomini arriveranno convinti di comprare tutto, lei resisterà e il destino farà il resto.

All’incontro Tahsin e Cihan proporranno la loro offerta molto alta, ma Hikmet dimostrerà di non essere intimidita. "Cinque milioni, più la casa. Prendo tutto", dirà lei con voce ferma. Cihan insisterà: "Abbiamo un’altra proposta", e spiegherà la sua mossa, "Le mie quote più quelle di mio fratello. Ogni decisione sull’hotel passerà da me". La tensione salirà quando Tahsin minaccerà con tutte le mosse possibili: "Se qualcuno vorrà comprare l’hotel, non lo venderò. Mi intrometterò perfino sul personale". Ma Hikmet non cederà: "Succederà solo ciò che voglio io".

La telefonata che spezzerà ogni equilibrio

Proprio mentre la firma sembrerà vicina, arriverà una telefonata che cambierà ogni progetto. Cihan risponderà e con una voce turbata dal dolore, comunicherà allo zio: "Papà è morto".

Il clima si incrinerà, i sorrisi svaniranno e i conti che sembravano chiusi si riapriranno. Cihan lascerà tutto per correre ad Ankara, mentre Tahsin resterà solo con Hikmet: "Se avessi accettato, ora avresti due milioni e mezzo in tasca e quattro negozi chiusi", penserà.

Hikmet, invece, si ritroverà improvvisamente sola, visto che il fratello era l'unica persona che la teneva legata alla sua famiglia.