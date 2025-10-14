Le anticipazioni de La notte nel cuore rivelano che Esma scoprirà il tradimento di Esat in modo clamoroso. Dopo il finto sequestro organizzato dal marito per ottenere un milione di dollari da Cihan, la donna, ignara e incinta, lo sorprenderà in un bar in intimità con un’altra ragazza. Da lì, esploderà lo scandalo.

Esma libera dal sequestro, ma ignora il piano di Esat

Esma potrà nuovamente godersi la vita, dopo essere scampata al sequestro. Esat, infatti, ha pagato ben un milione di dollari per liberarla dai suoi rapitori. In realtà, Esma non sa che il suo sequestro è stato organizzato dal marito: una messinscena per estorcere a Cihan un milione di dollari.

Quei soldi li condividerà con la zia Hikmet per mettere le mani nei ricchi possedimenti degli Sansalan. Ignara della malvagità del marito, Esma proseguirà la sua vita tranquillamente, vista anche la gravidanza. Un giorno si troverà per le vie di una città della Cappadocia a fare shopping. Sarà molto felice, fino a quando si imbatterà in un bar e vedrà Esat in intimità con una ragazza.

Lo scandalo nel bar: 'Non sono pazza, sono la moglie di Esat'

Esma farà esplodere uno scandalo che lascerà tutti senza parole, facendo irruzione nel bar gridando: ''Che succede qui? Cosa sta accadendo?''. I clienti si guarderanno attoniti, mentre la ragazza accanto a Esat cercherà di calmarla: ''È impazzita o cosa?''.

Ma Esma risponderà con forza: ''Non sono pazza, sono la moglie di Esat".

La tensione salirà alle stelle. ''Tu, la moglie di Esat? Assurdo, allora sei davvero folle'', ribatterà la ragazza, mentre Esat tenterà di intervenire. Esma, furiosa, minaccerà la sua rivale: ''Giuro che ti strappo i capelli!''. Il silenzio calerà sul bar e tutti fisseranno Esat, incapace di reagire.

''Esat, davvero ti sei sposato con questa?'', urlerà l’altra donna. ''E tu? Non ti vergogni di giocare con un uomo sposato?'', ribatterà Esma. Le due finiranno faccia a faccia, finché Esma, tremante, rivelerà: ''Io sono incinta e aspetto il figlio di Esat''.

Il colpo finale: 'La vera vergogna non è l’amore, è l’inganno'

Esat cercherà di difendere la ragazza che è insieme a lui, ma Esma lo zittirà: ''Basta!

Se qualcuno mi tocca, lo distruggo. Non mi farò umiliare da nessuno''. Poi, con voce rotta ma fiera, aggiungerà: ''La vera vergogna non è l’amore, è l’inganno''.

Prima di andarsene, lancerà l’ultimo colpo: ''Esat, stasera torna presto, così ti vergognerai anche davanti ai tuoi''. I clienti inizieranno ad applaudire e saranno tutti dalla parte di Esma. ''Brava, una vera donna'', griderà qualcuno. In La notte nel cuore emergerà una verità destinata a distruggere ogni certezza