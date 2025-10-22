Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano nuovi drammi in vista per i gemelli e la famiglia Sansalan. Nella puntata in onda martedì 28 ottobre alle 21:20 su Canale 5, Melek rimarrà a casa con Tahsin, mentre Cihan avrà un duro confronto con Nuh. La situazione tra i due cognati degenera al punto che ci saranno una serie di accuse e a farne le spese sarà Harika, quasi uccisa da Nuh. Quest'ultimo verrà arrestato, ma vorrà vendicarsi di Hikmet.

Cihan si scaglia contro Nuh, Harika in pericolo

Melek si troverà fra due fuochi: da un lato il suo gemello, dall'altro l'amore della sua vita.

Quando la fisioterapista sceglierà di stare con Cihan, Nuh perderà il controllo al punto da compiere un gesto estremo: sarà pronto a togliersi la vita se sua sorella lo abbandonerà. Melek sarà costretta a tornare sui propri passi e a rimanere nella lussuosa villa di Tahsin. Intanto, Cihan non lascerà passare liscia la cosa a Nuh, affrontandolo in un duro confronto che lo porterà quasi a ucciderlo. Tutto questo accadrà quando il giovane Sansalan scoprirà che è stato proprio suo cognato a orchestrare il piano per terrorizzare Hikmet. Nella discussione sarà coinvolta anche Harika, che rischierà la vita.

Nuh arrestato per il tentato omicidio di Harika

Gli animi si scalderanno e a farne le spese sarà Harika, che rischierà di essere uccisa dal fratellastro Nuh.

La situazione prenderà inoltre una brutta piega e ci sarà un drammatico epilogo quando il gemello di Melek verrà arrestato per aver quasi ucciso Harika. Nuh non starà comunque a guardare e, dopo essersi scagliato contro la sorellastra, finirà in prigione, ma mediterà una nuova vendetta. Questa volta il suo bersaglio sarà Hikmet, che verrà denunciata per l'incidente in cui erano rimaste coinvolte, tempo prima, sua sorella Melek e la sua fidanzata Sevilay.

Un riepilogo delle puntate precedenti: la polizia ha perquisito la villa di Tahsin

Nelle precedenti puntate de La notte nel cuore, andata in onda su Canale 5, Sumru e Tahsin hanno avuto paura di essere scoperti quando la polizia si è presentata con un mandato di perquisizione alla villa.

Gli agenti si sono presentati anche con i cani da ricerca per trovare un corpo sepolto in giardino. L'imprenditore ha quindi chiesto chi avesse chiesto loro di aprire un'indagine e ha scoperto che tutto era partito da una denuncia della moglie di Gurcan, che sospettava che il marito fosse stato ucciso e sepolto proprio lì. Tuttavia, Nuh ha salvato Tahsin con una mossa che ha cambiato le carte in tavola: ha spostato in precedenza il corpo del venditore di tappeti, ma non ha rivelato in che altro luogo per evitare ulteriori complicazioni. La vicenda si è quindi conclusa in modo positivo per Sumru e Tahsin.