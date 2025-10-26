Nuh punterà la sua arma contro di sé al cuore nella 29ª puntata de La notte nel cuore di martedì 28 ottobre: ​​il ragazzo non sopporterà l'idea di perdere Melek che andrà via di casa per stare con Cihan.

Le anticipazioni rivelano che Melek sceglierà Cihan dopo aver saputo che Nuh ha quasi tolto la vita a Harika. L'atteggiamento aggressivo del ragazzo non piacerà a nessuno e Nuh si sentirà solo e disperato. Ad evitare il peggio sarà Tahsin che riuscirà a disarmarlo dopo attimi di grande paura.

La vendetta di Nuh contro Hikmet avrà un caro prezzo

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Hikmet rischierà la vita da uno sfasciacarrozze per mano di Nuh .

Quest'ultimo, infatti, dopo aver narcotizzato la donna, la farà risvegliare nella sua auto, bloccata e a un passo dalla demolizione. A salvare Hikmet sarà solo il fatto che con lei in auto ci sarà anche Harika e Nuh farà fermare tutto. Il gravissimo episodio non passerà senza lasciare traccia. Hikmet e la nipote torneranno a casa terrorizzate e racconteranno tutto a Nihayet e Sevilay. Nel frattempo, Nuh andrà a casa Sansalan per scusarsi soltanto con Harika, dicendole che non avrebbe mai messo in pericolo la sua vita se avesse saputo. Nessuno, però, avrà comprensione per Nuh che dovrà affrontare lo sguardo di disprezzo della sua amata, per niente pentita di aver lasciato. "Ho paura di te", dirà Sevilay al ragazzo che non riuscirà a convincerla di essere una brava persona.

Lo scontro si farà più duro con l'arrivo di Cihan che non esiterà a puntare la sua arma contro Nuh che continuerà a giustificarsi e chiedere perdono. Melek farà da scudo a suo fratello e solo in questo modo impedirà al suo fidanzato di premere il grilletto. Per Nuh, però, non ci sarà perdono, tanto che Melek sceglierà Cihan.

Melek farà le valigie e volterà le spalle a Nuh

Nella 29ª puntata de La notte nel cuore di martedì 28 ottobre, Nuh si ritroverà contro tutta la sua famiglia. Melek tornerà a casa solo per fare la valigia e comunicare a suo fratello che andrà da Cihan. Sumru e Tahsin non potranno tollerare il comportamento aggressivo di Nuh che rincorrerà sua sorella con un'arma tra le mani.

Vedere Melek andare via sarà un dolore insopportabile per il ragazzo che punterà la pistola contro se stesso, al cuore, e minaccerà di togliersi la vita. Sumru, Tahsin e Melek saranno disperati e supplicheranno Nuh di non fare altre sciocchezze. Lui esiterà, ma poi rientrerà in casa in preda all'agitazione e Tahsin riuscirà a disarmarlo. Sarà ormai evidente a tutti che Nuh ha seri problemi nella gestione delle emozioni e bisogna aiutarlo con uno specialista.

Sevilay ha lasciato Nuh a causa della sua aggressività

Nelle puntate precedenti, Nuh ha riconquistato Sevilay e le ha promesso che avrebbe controllato la sua rabbia, ma non è stato così. Dopo qualche giorno di serenità, infatti, Nuh ha visto Sevilay con Cihan in un locale e le ha fatto una scenata di gelosia.

La ragazza aveva incontrato il suo ex marito solo per parlare della famiglia di origine, ma questa spiegazione non è bastata a calmare le acque. Nuh ha lanciato un bicchiere contro Sevilay che non ha potuto tollerare oltre questo atteggiamento. La ragazza ha chiuso definitivamente la sua relazione con Nuh e non ha intenzione di perdonarlo ancora. I sentimenti tra i due sono ancora molto forti, ma a quanto pare sembra impossibile raggiungere un compromesso. Sevilay è decisa a voltare pagina perché ha paura delle reazioni esagerate di Nuh. Il comportamento del ragazzo è peggiorato di puntata in puntata e ancora nessuno immagina che la causa della sua rabbia è da ricondurre a un tumore al cervello.