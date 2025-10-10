Le nuove anticipazioni de La notte nel cuore ci riportano a un episodio carico di tensione e colpi di scena, che andrà in onda domenica 12 ottobre su Canale 5 alle 21:20. In questa puntata, Nuh e Sevilay si riconciliano, ma il loro legame è fragile come mai prima. Melek soffre di dolori addominali, ma una visita dalla ginecologa la rassicura sulla salute del bambino. Intanto, la famiglia Sansalan è in tumulto: faticano ad accettare Bunyamin e Canan come parte del loro clan. Ma i problemi non finiscono qui, perché Tahsin si presenta con ufficiali giudiziari per rivendicare la villa e l'hotel, mentre Esma tenta un gesto estremo che sconvolgerà tutti.

Nuh e Sevilay: una tregua fragile

Nonostante l'apparente riconciliazione tra Nuh e Sevilay, la tensione tra i due è palpabile. Sevilay infatti avverte Nuh che questa è l'ultima possibilità che gli concede, insinuando che il loro amore potrebbe non sopravvivere ad ulteriori ostacoli. Nel frattempo il clima in famiglia è tutt'altro che sereno: la riconciliazione avviene mentre Melek viene portata in ospedale da Cihan a causa di dolori addominali. Per fortuna la visita medica si concluderà con notizie positive, confermando che il bambino sta bene. Tuttavia le cicatrici emotive rimangono visibili, soprattutto quando Tahsin si presenta con ufficiali giudiziari per rivendicare la villa e l'albergo, scatenando ulteriore caos tra i Sansalan.

Esma, un grido d'aiuto inascoltato

Il dramma raggiunge il culmine quando Esma, sopraffatta dalle pressioni e dalle delusioni, tenta di togliersi la vita con dei farmaci. Il suo gesto disperato sconvolge la famiglia, che si trova a fare i conti con il senso di colpa e la paura. Al ritorno a casa Cihan scopre dalla discussione familiare il tentato suicidio di Esma e si schiera al suo fianco, cercando di offrirle il supporto di cui ha bisogno. La situazione si complica quando Cihan viene a sapere che Esma è incinta e che il suo dolore è legato al fratellastro Esat, che le ha chiesto di abortire. L'aggressione subita da Esat in un bar, che lo porta ad avere un'emorragia cerebrale, aggiunge ulteriore dramma alla situazione, mentre Nuh riesce a rintracciare Mesut, l'aggressore, sul punto di lasciare la città.

Nella puntata precedente de La notte nel cuore

Nell'episodio precedente del 9 ottobre di La notte nel cuore , la tensione tra i Sansalan era già alle stelle. Esat ha messo Sumru davanti a una scelta difficile, mentre i medici hanno confermato che Bunyamin è un donatore compatibile per Samet, portando la famiglia a cercarlo disperatamente. Nel frattempo Nuh è stato tormentato dalla gelosia nei confronti di Sevilay, arrivando a rovinare la proposta di matrimonio. Melek ha avuto un confronto con Esat e Harika, riuscendo a difendere se stessa e i suoi sentimenti. Bunyamin è stato fermato dalla polizia mentre cercava risposte sul suo passato, e la famiglia Sansalan ha tentato di convincerlo a donare un rene per salvare Samet.