La serie La notte nel cuore torna su Canale 5 con nuovi episodi che promettono di tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Domenica 2 novembre alle 21:20 vedremo Nuh e Hikmet affrontare momenti critici mentre vengono trasferiti in carcere. Sumru, Tahsin e Melek decidono di non visitare Nuh, convinti che il ragazzo debba maturare. Intanto Cihan e Melek annunciano il loro matrimonio, suscitando la disapprovazione di Esat e Harika. La situazione si complica ulteriormente quando la tensione tra Esma ed Esat esplode, portando a un confronto serrato.

Infine Enise parte per un pellegrinaggio, con saluti che fanno presagire un addio definitivo. La puntata di martedì 4 novembre vedrà Tahsin determinato a scoprire chi ha realmente tentato di ucciderlo, mentre Nuh rischia un incidente stradale. Hikmet nel frattempo si allea con Halil per vendicarsi dei Sansalan e di Tahsin.

Cihan resta in carcere: tensioni e accuse

Cihan si trova in una situazione complicata essendo stato arrestato con l'accusa di aver sparato a Tahsin. Quest'ultimo però non crede alla colpevolezza di Cihan e si impegna a scoprire la verità. Nonostante le suppliche di Bunyamin e dell'avvocato Nazim, il commissario Dilar nega la scarcerazione di Cihan, costringendolo a passare la notte in centrale.

Durante l'udienza successiva, il procuratore conferma la detenzione, lasciando Melek e Harika preoccupate, mentre Esat rimane freddo e distaccato. La tensione è palpabile e le divisioni familiari si accentuano, complicando ulteriormente la situazione.

Hikmet trama vendetta contro i Sansalan

Dopo essere stata rilasciata, Hikmet non trova il calore sperato al suo ritorno. Cacciata da Cihan, si rifugia alla villa dove, sopraffatta dalle emozioni, condivide con Sumru tutte le ingiustizie subite. La sete di vendetta di Hikmet la porta a incontrare Halil, con cui complotta per distruggere i Sansalan e Tahsin. Questa alleanza potrebbe avere conseguenze devastanti per tutti i coinvolti, poiché Hikmet è determinata a far pagare coloro che considera responsabili delle sue sofferenze.

Nel frattempo Tahsin ritorna sul luogo della sparatoria e riesce a ricordare che è stato Serhat a sparargli, seppur involontariamente, aggiungendo un ulteriore elemento di suspense alla trama.

Nella puntata precedente di La notte nel cuore

La puntata precedente di La notte nel cuore del 28 ottobre ha visto Melek in conflitto tra l'amore per Cihan e il legame con la sua famiglia. Dopo che Cihan ha quasi ucciso Nuh in preda alla rabbia, Melek aveva deciso di rimanere accanto a Tahsin. Nel frattempo Bunyamin e Canan hanno discusso delle loro strategie per acquisire potere, decidendo di schierarsi con Tahsin. La tensione tra Nuh e Hikmet è culminata in una notte in cella per entrambi, accusati di tentato omicidio. Esma è stata vittima di un incidente sospetto, mentre Cihan ha sorpreso Melek con una proposta di matrimonio, fissando la data delle nozze per il venerdì successivo.