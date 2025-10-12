Nella venticinquesima puntata de La notte nel cuore, in onda su Canale 5 martedì 14 ottobre 2025, Tahsin (İlker Aksum) verrà operato d’urgenza, dopo essere stato trovato in gravi condizioni. La situazione sarà molto critica: lotterà tra la vita e la morte.

Samet divorzia da Sumru, Tahsin scompare

Cihan e la fidanzata Melek vorranno proporre una tregua alle rispettive famiglie. Durante il confronto, Tahsin dirà a Melek di essere disposto a fare pace con i Sansalan, ma in cambio Samet deve divorziare subito da Sumru. Inoltre, i Sansalan continueranno a possedere la loro villa, mentre l'albergo, rinominato Yenisehirli Hotel, sarà anche di proprietà di Tahsin.

Tuttavia, Tahsin non si presenterà alla cena organizzata per mettere fine alla guerra con i Sansalan. Nel corso della serata, Nuh riceverà una telefonata da Serhat, il quale gli dirà che Tahsin corre un grosso pericolo: l’automobile del ricco imprenditore verrà ritrovata con tre fori di proiettile e tracce di sangue. In seguito alla sparizione improvvisa di Tahsin, Nuh accuserà i Sansalan della vicenda, mentre Sumru dirà a Samet di essersi pentita di aver vissuto tanti anni al suo fianco.

Nihayet sospetta di Samet, Cihan segue Hikmet

Turbata dall’ennesimo scontro tra le famiglie, Melek verrà rassicurata da Cihan, che collaborerà con la polizia per scoprire che fine ha fatto Tahsin. Dopo essere stato ritrovato ferito ma vivo nel bosco, verrà portato in ospedale d’urgenza e sottoposto a un delicato intervento.

Nonostante la rimozione del proiettile, Tahsin rischierà di morire a causa di una lacerazione al polmone.

Nel contempo, Nihayet sospetterà che suo genero Samet sia coinvolto nel ferimento di Tahsin, invece Cihan pedinerà sua zia Hikmet, appena la vedrà uscire di notte.

Tahsin ha sconvolto Samet e Hikmet rivelando loro di essere il loro fratello

In precedenza, Tahsin ha affrontato Samet e Hikmet e gli ha rivelato di essere loro fratello, raccontando perché prova tanto rancore nei loro confronti. In particolare, Tahsin ha confessato a Samet e Hikmet che la sua defunta madre, che era una contadina, è stata abusata dal loro padre Muzaffer Sansalan. Parecchio colpita dalle parole di Tahsin, Hikmet si è lasciata andare a un pianto disperato, dopo aver appreso che l’uomo non era come lei credeva. Samet, invece, ha preso le difese di suo padre, assicurando a Tahsin che era una brava persona.