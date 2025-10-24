La notte nel cuore torna su Canale 5 con nuovi episodi dal 26 al 28 ottobre alle 21:20. Al centro centro delle anticipazioni si vede Cihan fare ufficialmente la proposta di matrimonio a Melek, che accetterà. Tuttavia gli eventi prenderanno una piega drammatica: Nuh, sconvolto, minaccerà di togliersi la vita, costringendo Melek a fare la scelta dolorosa di rimanere accanto a lui. Intanto Sumru subirà un grave incidente stradale e la tensione tra i protagonisti continuerà a crescere, con accuse e vendette che metteranno a dura prova i legami familiari e d’amicizia.

Cihan e Melek verso il matrimonio

Cihan decide di portare avanti il suo amore per Melek e le propone ufficialmente di sposarlo. Anche se inizialmente titubante Melek accetta la proposta, ma la situazione è lontana dall’essere risolta. Nuh, preso dalla disperazione, minaccia di togliersi la vita per il dolore di vedere la sorella allontanarsi da lui. Questo spinge Melek a tornare sui suoi passi, scegliendo di rimanere accanto a Nuh, almeno per il momento. Il cuore di Melek è diviso tra i suoi affetti familiari e l’amore per Cihan, che cerca di farle aprire gli occhi sulle intenzioni maligne del fratello. La tensione tra Cihan e Nuh raggiunge il culmine, con Cihan che arriva quasi a compiere un gesto estremo contro Nuh.

Intrighi e incidenti: il dramma di Sumru

Nel frattempo Sumru si trova in una situazione critica. Dopo aver accompagnato Tahsin in aeroporto, è vittima di un incidente stradale. Hikmet la pedina e assiste alla scena ma decide di non prestarle soccorso, lasciandola al suo destino. Fortunatamente due passanti soccorrono Sumru e la portano in ospedale. Questa catena di eventi innesca una serie di accuse tra i personaggi: Nuh viene arrestato con l'accusa di tentato omicidio ai danni di Hikmet e Harika. Per vendicarsi Nuh denuncia Hikmet per il tentato omicidio di Sevilay e Melek, risalente a qualche mese prima. Le dinamiche di potere si complicano ulteriormente con Bunyamin e Canan che decidono di allearsi con Tahsin per consolidare la loro posizione.

Nella puntata precedente di La notte nel cuore

Nella precedente puntata di La notte nel cuore, andata in onda martedì 21 ottobre, Hikmet aveva incontrato segretamente Nihal e l'aveva convinta che Sumru potesse aver ucciso suo marito Gurcan. Questo ha portato Nihal a coinvolgere la polizia e i media, gettando ombre su Sumru. Intanto Nuh, armato, aveva dichiarato guerra a Cihan e la sua famiglia suscitando ulteriori tensioni. Tahsin era stato appena dimesso dall’ospedale e si era ritrovato a dover gestire una situazione esplosiva con Samet, il cui sicario aveva fallito il suo compito. Mentre la famiglia Sansalan si trovava sotto pressione per lo sfratto dalla loro villa, un malore di Samet aveva ulteriormente complicato le cose, portando a nuove lotte interne e decisioni difficili.