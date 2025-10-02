Hikmet piangerà da sola per Samet nella sua stanza dopo la sua morte nelle prossime puntate de La notte nel cuore: "Mi hai rovinato la vita", dirà in lacrime, "Sono rovinata, non mi resta niente".

Le anticipazioni rivelano che Hikmet progetterà la sua fuga con Halil e Esat dopo aver preso i soldi in cambio della tutela di Samet. Quest'ultimo, però, morirà e la donna resterà con un pugno di mosche, anche perché Esat sarà arrestato e non potrà consegnarle neanche il milione come avevano concordato.

Il piano di Hikmet e il padre di Nuh e Melek

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Hikmet farà arrivare Halil, il padre dei gemelli, per vendicarsi della sua famiglia e di Tahsin.

L'obiettivo della donna sarà distruggere emotivamente Sumru e procurarsi il denaro necessario per ricominciare una nuova vita altrove, acquistando un nuovo hotel. Hikmet potrà contare su Halil e Esat che agiranno alle spalle dei Sansalan e metteranno in atto i loro piani che sembreranno procedere a gonfie vele. Esat riuscirà a procurarsi un milione organizzando il finto rapimento di Esma. Il ragazzo si metterà d'accordo con la zia di sua moglie e pagherà i sequestratori che chiederanno un riscatto alla famiglia Sansalan per liberare la ragazza. Pur navigando in cattive acque, Cihan e gli altri non potranno lasciare Esma in pericolo e grazie all'aiuto di Tahsin pagheranno il milione richiesto.

Esma tornerà a casa e Esat continuerà ad essere il marito assente e arrogante di prima. La ragazza capirà che la preoccupazione di suo marito durante il rapimento era solo una farsa e gli dirà chiaramente di aver scoperto il suo trucco. Nel frattempo, Halil griderà la sua innocenza sull'abuso di Sumru e riuscirà a far venire dei dubbi sia a Nuh che a Tahsin. L'uomo spiegherà di aver sempre amato la donna che ha inventato l'abuso per giustificare l'abbandono dei suoi figli. Sumru, umiliata, andrà via dalla città e Hikmet segnerà un altro punto a suo favore. La donna radunerà Halil e Esat per definire il loro piano e chiederà a suo nipote di portarle subito il milione ricavato dal rapimento per organizzare la fuga.

Successivamente, Hikmet andrà a trattare con Tahsin e Cihan con una richiesta esorbitante in cambio della tutela di Samet.

La morte di Samet rimetterà tutto in discussione

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Hikmet sarà a un passo dalla vittoria, ma tutto precipiterà all'improvviso. Proprio quando Tahsin starà per firmare il pagamento di 5 milioni a suo favore, arriverà la notizia che tutti temevano: Samet è morto. "Ora non hai più niente", dirà Tahsin alla donna che sarà talmente scossa che non verserà neanche una lacrima per suo fratello. La donna si rinchiuderà nella sua stanza e tenterà invano di chiamare Esat che avrebbe dovuto portarle il milione. Il telefono del ragazzo risulterà spento e la donna temerà di essere stata tradita da lui.

In realtà, Esat si troverà in carcere perché Cihan lo farà arrestare dopo averlo colto in flagrante con la valigia dei soldi. Sansalan, tuttavia, non dirà nulla dell'arresto alla famiglia, anche perché tutti saranno presi dalla morte di Samet.

Hikmet avrà una crisi di pianto e si sfogherà con il ricordo di suo fratello: "Avevo risolto la mia vita ma tu hai rovinato tutto", dirà in lacrime, "Come sempre non ci sei, te ne sei andato e mi hai abbandonata: mi hai rovinato la vita". Poco dopo Halil andrà a trovare Hikmet temendo di essere stato truffato da lei, ma la donna si mostrerà fragile ai suoi occhi. Hikmet spiegherà che Samet è morto prima della firma sull'assegno e suo nipote è irreperibile.

"Sono rovinata, non mi resta niente", dirà a Halil che proverà a consolarla.

Hikmet: spietata verso il suo obiettivo

Nelle puntate in onda in Italia, Hikmet è molto legata a suo fratello Samet e la sua unica nemica sembra essere Sumru. La donna, infatti non sopporta il fatto che sua cognata abbia avuto una vita privilegiata grazie al denaro della sua famiglia. Per raggiungere i suoi scopi, Hikmet si serve spesso di suo nipote Esat, perché è il più fragile della famiglia. Il ragazzo teme il confronto con Cihan, il fratello maggiore che ha sempre avuto l'approvazione e la stima di Samet, mentre lui ha sempre amato divertirsi. Hikmet ha capito che Esat ha bisogno di qualcuno di forte accanto e usa questa debolezza per fargli fare tutto quello che vuole.

Oltre a coinvolgerlo nel rapimento di Melek, Hikmet gli ha anche chiesto di provocare un grave incidente alla ragazza. La donna finge di avere a cuore suo nipote ma in realtà ha solo un unico obiettivo: il patrimonio di famiglia.