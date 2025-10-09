Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Nuh peggiorerà fisicamente e soffrirà di frequenti mal di testa e vista annebbiata. Mentre sarà alla guida, perderà il controllo dell’auto e finirà fuori strada, rimanendo privo di sensi.

Sevilay lascia Nuh dopo un gesto violento

Non sarà un bel periodo per Nuh, visto che perderà le persone più importanti della sua vita. Non moriranno, sia chiaro, ma si allontaneranno da lui bruscamente perché non sopporteranno più il suo atteggiamento violento. Sevilay lo lascerà quando, durante l'ennesima lite per la gelosia nei confronti di Cihan, Nuh le tirerà addosso un bicchiere.

Melek si ribella al fratello e lascia la casa di Tahsin

Melek, invece, si allontanerà dal fratello quando si renderà conto che non farà altro che ostacolare la sua felicità con Cihan, impedendole anche di sposarsi. Sarà per questo che la ragazza lascerà la casa di Tahsin per andare a vivere in quella dei Sansalan.

Nuh avrà anche un grave problema di salute da affrontare: i suoi scatti d'ira, ogni giorno che passa, diventeranno sempre più ingestibili. Tahsin lo spingerà a farsi visitare da uno psichiatra, gli verranno date anche delle medicine, ma Nuh non le assumerà e continuerà a fare sempre di testa sua, nonostante abbia anche un persistente mal di testa.

Il matrimonio di Melek e Cihan sarà segnato da un arresto

Il culmine di tutto arriverà il giorno del matrimonio di Melek e Cihan. Nuh non verrà invitato, proprio per evitare che possa combinare dei guai, ma il ragazzo si presenterà lo stesso, sotterrando, almeno apparentemente, l'ascia di guerra. Tuttavia, durante il matrimonio accadrà l'impensabile: Cihan verrà arrestato con l'accusa di tentato omicidio ai danni di Tahsin: verrà subito prelevato e portato in commissariato.

Nuh solo contro tutti prima dell’incidente

Ciò scatenerà la rabbia – ma a tratti anche l'orgoglio – di Nuh: "Ve l'avevo detto che si lui non ci si poteva fidare. E tu Melek, ti rendi conto di chi hai sposato?". Tutti penseranno al bene della ragazza e se la prenderanno con Nuh per il suo atteggiamento, come al solito, aggressivo.

Inoltre, Tahsin crederà fermamente che Cihan sia innocente e che questa sia solamente una trappola. A ogni modo, come al solito, Nuh sarà solo contro tutti.

Prenderà l'auto e lascerà il luogo della cerimonia, mentre tutti si dirigeranno in commissariato da Cihan. Mentre sarà alla guida dell'auto, la vista sarà alterata e non ci vedrà bene, al punto che perderà il controllo del veicolo, finendo fuori strada. Nuh sarà privo di sensi. In quel preciso momento, Sevilay avrà una sorta di premonizione: vorrebbe telefonare Nuh per chiedergli se sta bene, ma alla fine non lo farà.