Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Sumru vivrà momenti drammatici. Dopo il ritorno di Halil, l’uomo che l’ha violentata, Tahsin mostrerà di non credere alla sua versione dei fatti. Ferita e delusa, Sumru deciderà di lasciarlo per sempre.

Il ritorno di Halil riapre le ferite del passato

Il ritorno dell'ex marito di Sumru, Halil, manderà in crisi la donna, anche perché i figli glielo faranno incontrare e la cosa non le farà per niente piacere. Per Sumru sarà un colpo basso, soprattutto quando Halil, davanti a lei e ai loro figli, dirà apertamente che non l'ha mai violentata e che l'abuso che racconta è solo frutto della sua immaginazione.

Delusa da tutti, la donna lascerà temporaneamente la Cappadocia e tornerà ad Aksu, nella sua scuola in cui insegnava, per cercare una sua vecchia amica. Forse lei potrebbe aiutarla a confermare gli abusi che ha subito da Halil. Tuttavia, questa amica, temporaneamente, si trova in Germania e non può nemmeno contattarla, ma lascerà alla sua segretaria il suo numero di telefono.

Il confronto con Tahsin e la verità che fa male

In attesa di una chiamata di quest'ultima, Sumru tornerà in Cappadocia perché ha la necessità di raccontare tutto a Tahsin e lo farà in presenza di Nuh.

"Mamma, dove sei stata? Ti abbiamo cercata ovunque. Ti ho mandato cinquanta messaggi, ma non rispondi", dirà Nuh, ma Sumru non avrà tempo per le chiacchiere, vorrà parlare con Tahsin.

Devo parlarti di una cosa importante", dirà Sumru con voce tremante. Poi, dopo un lungo respiro, dirà che Halil, il padre dei suoi figli e l’uomo che anni prima l’aveva abusata, è tornato.

Sumru racconterà che Halil, invece di mostrare vergogna, ha avuto l’audacia di presentarsi come la vittima, negando ogni violenza e accusandola di menzogne. "Dice che sono io ad averlo lasciato, che ho inventato tutto per un anno intero", confesserà, con le lacrime agli occhi. "E ha provato pure a ingannare i miei figli, ma loro non gli hanno creduto".

Il dolore si farà ancora più profondo quando Sumru noterà l’incertezza nello sguardo di Tahsin. "Tu gli avresti creduto, Tahsin? Se fosse venuto da te a raccontarti la sua versione, mi avresti difesa?".

La rottura definitiva tra Sumru e Tahsin

Il silenzio dell’uomo parlerà più di mille parole. Sumru, ferita e delusa, capirà che qualcosa si è spezzato per sempre.

"Non ti fidi di me, l’ho visto nei tuoi occhi", sussurrerà, prima di allontanarsi. Tahsin tenterà di fermarla, ma lei si scosterà: "Non toccarmi. È finita, Tahsin. È tutto finito".

Nelle prossime puntate, la rottura tra Sumru e Tahsin segnerà un punto di non ritorno: il passato tornerà a galla con forza, e la verità sarà l’unica via per la libertà.