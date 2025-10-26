Turkan si dichiarerà a Bunyamin dopo un momento di passione con lui nelle prossime puntate de La notte nel cuore. "Mi sono innamorata di te", dirà la donna nella stanza d'albergo.

Le anticipazioni rivelano che Bunyamin si lascerà sedurre dalle attenzioni di Turkan e tradirà la moglie. Subito dopo, si mostrerà pentito, ma la sua amante gli confesserà i suoi sentimenti. Tra i due non sarà un episodio isolato, ma ci saranno brevi momenti di avvicinamento durante la giornata. Canan sospetterà l'infedeltà del marito, ma non capirà che sia proprio Turkan la sua amante.

Il cambiamento improvviso di Turkan

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Turkan avrà sempre più attenzioni per Bunyamin. Riuscirà con facilità a stuzzicare la sua curiosità e Bunyamin non si tirerà indietro. Dopo diversi sguardi e avvicinamenti, Turkan farà il grande passo verso Bunyamin, consegnandogli un bigliettino con un appuntamento: "Leggilo quando sarai solo". In quel momento arriverà Canan, che interromperà la conversazione e manderà via Turkan. Bunyamin inventerà una scusa con sua moglie e gli dirà di avere urgenza di usare il bagno, in modo da poter leggere il bigliettino. L'uomo non perderà tempo e appena potrà correrà all'hotel in cui gli ha dato appuntamento Turkan.

La donna lo accoglierà nella sua stanza e tra i due scoppierà la passione. Dopo aver trascorso del tempo insieme, Bunyamin le spiegherà di aver commesso un grosso errore e sarà quasi pentito di aver tradito Canan: "Non si ripeterà mai più". Turkan, pur essendo d'accordo con lui, non riuscirà a frenare i suoi sentimenti e prima di andare via vorrà parlare ancora con Bunyamin.

I primi sospetti di Canan

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Turkan chiederà a Bunyamin di ascoltarla ancora una volta. "Mi sono innamorata di te", gli dirà sorprendendolo, "Non posso controllare i miei sentimenti". Bunyamin si avvicinerà per baciarla, ma in quel momento telefonerà Canan che interromperà l'atmosfera.

Turkan lascerà l'albergo e Bunyamin temerà che sua moglie lo abbia già scoperto. I dipendenti dell'albergo vedranno passare prima Turkan e poi Bunyamin e capiranno che tra i due c'è una tresca. L'uomo richiamerà sua moglie appena uscito dall'hotel e lei gli imporrà di accendere la videocamera per controllarlo. Lui riuscirà a farle credere che sta lavorando e, almeno per il momento, Canan crederà alla sua buona fede. Nei giorni successivi, Bunyamin e Turkan si ritaglieranno momenti durante la giornata per scambiarsi dei baci fugaci. Canan non sembrerà sospettare di loro due, ma avrà dei dubbi sulla fedeltà del marito e ne parlerà proprio con Turkan.

Bunyamin e Turkan: colleghi da anni

Nelle puntate in onda in Italia, Bunyamin e Turkan sono stati colleghi per tanti anni e tra loro non c'è mai stato nulla.

Quando l'uomo è diventato un Sansalan, tuttavia, Turkan ha cambiato totalmente atteggiamento nei suoi confronti. La donna è all'improvviso molto interessata al marito di Canan e quindi è facile sospettare che sia la sua posizione sociale ad attrarla. Bunyamin è così lusingato dalle attenzioni di Turkan da non sospettare minimamente della sua buona fede.