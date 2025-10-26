Nei nuovi appuntamenti de La notte nel cuore, Sumru tornerà in Cappadocia e si ritroverà faccia a faccia con Tahsin. Dopo un confronto al limite, lui ammetterà di non riuscire a spegnerla dal cuore e che l’amore, nonostante tutto, continua a tenerlo in piedi. Tra i due scoppierà il bacio.

Sumru farà ritorno in Cappadocia, ma le cicatrici resteranno aperte

Sumru tornerà in Cappadocia dopo essere fuggita a Konya. Si è voluta allontanare dalla sua famiglia per un motivo ben preciso: i dubbi che alcuni di loro hanno nutrito in merito al fatto che stesse raccontando delle bugie sulla violenza subita dall'ex Halil.

La donna, però, non vorrà più stare lontana dalla sua famiglia quando riceverà un vocale di Harika, in cui la ragazza si mostrerà disperata per il difficile momento che sta vivendo dopo la morte del padre.

Sumru farà le valigie e tornerà a casa, ma qui dovrà affrontare un'altra realtà ancora più dura: Nuh ha un tumore al cervello e la situazione è più grave del previsto. Questa vicenda porterà la famiglia a essere ancora più unita, ma Sumru non se la sentirà ancora di abbassare la guardia con Tahsin, per questo sceglierà di dormire in un albergo. Tahsin la seguirà.

Tahsin e Sumru al punto di rottura

Si assisterà a un confronto decisivo tra Tahsin e Sumru. Guardandola negli occhi, Tahsin dirà: “Non vieni con me?

Ho capito. Mi hai cancellato dal cuore e dalla mente”.

Nel momento in cui capirà di essere stato escluso dai suoi sentimenti, Tahsin prenderà una decisione netta: “Allora sopportami solo finché Nuh non starà meglio. Quando avrà recuperato le forze, me ne andrò”. Proprio mentre prometterà che se ne andrà, aggiungerà parole che lasceranno senza fiato Sumru: “Visto che ormai non provi più niente per me, restare qui non ha più senso”.

Seguirà una lunga dichiarazione in cui Tahsin ricorderà cosa ha imparato dal loro amore: “Ho imparato ad amare e a farmi amare con te. Sei stata tu a insegnarmi come ci si addormenta ridendo e come ci si sveglia con il cuore che batte per l’emozione”. La consapevolezza di vivere nella stessa città senza potersi avvicinare lo porterà alla resa: “Sapere che viviamo sotto lo stesso cielo, respirando la stessa aria, e non poterti nemmeno sfiorare...

non ce la faccio. Per questo, appena Nuh starà bene, me ne andrò”.

Prima di uscire dalla sua vita, Tahsin le lascerà un ricordo: “Ovunque andrò, tu verrai con me, qui, nel petto”. Poi prometterà di sparire: “Non ti verrò più incontro, non ti disturberò più. Te lo giuro. Addio”.

Un addio annunciato si trasformerà in resa d’amore: il bacio che cambia tutto

Sumru, però, lo fermerà con una confessione imprevista: “Tahsin, io ti ho perdonato. Io ti amo”. A quel punto, tra i due scoppierà il bacio. Anche lui crollerà: “Anch’io ti amo. Ti amo tantissimo. Che ci posso fare?”.

Il loro ritrovarsi segnerà una svolta profonda: un addio annunciato verrà vanificato da un amore che, nonostante tutto, continuerà a pretendere spazio.