La trama della nuova puntata de La notte nel cuore in programma domenica 26 ottobre in prima serata su Canale 5 rivelano che Sumru rimarrà vittima di un brutto sinistro. Hikmet eviterà di prestare soccorso alla donna a differenza di due passanti che l'accompagneranno in ospedale. Nuh, invece, verrà portato in galera dopo che si rifiuterà di lasciare villa Sansalan.

Esat e Harika ripudiano la loro madre Sumru

Melek risponderà affermativamente alla richiesta di matrimonio di Cihan. Tahsin, Nuh e Sumru, invece, costringeranno i rivali a lasciare villa Sansalan, eccetto Hikmet in quanto co-proprietaria.

Esat e Harika, intanto, rinnegheranno Sumru come loro madre mentre Nuh scoprirà che Hikmet ha accusato Sumru e Tahsin di aver ucciso Gurcan.

Successivamente Sevilay scoprirà da Cihan che suoi padre è morto. Nuh darà un pugno al fratellastro di Esat quando scoprirà che si è rivisto con la sua amata. Quest'ultima sconvolta dalla violenza del suo promesso sposo, scapperà con Cihan. Nuh cercherà di farsi perdonare da Sevilay dopo aver accusato dei sensi di colpa.

Esat litiga con Esma

Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che Nuh si recherà a villa Sansalan, dove tutti gli chiederanno di andarsene ma senza riuscirci. Samet e Hikmet saranno costretti a chiamare la polizia che porteranno il fratello di Melek in carcere.

Intanto Sumru sarà coinvolta in un drammatico incidente stradale. Hikmet non presterà soccorso alla donna a differenza di due passanti che l'accompagneranno in clinica.

Infine Esat non apparirà intenzionato a condividere il letto con Esma e per questo avranno un brutto litigio.

Samet ha avuto una paralisi dopo aver accusato un malore

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La notte nel cuore andate in onda ad ottobre su Canale 5, Esma ha scelto di non abortire perché la ginecologa le ha diagnosticato una grave malformazione all'utero. Sumru e sua madre hanno sostenuto la scelta della ragazza a differenza di Canan e Hikmet hanno cercato di farle cambiare idea.

Samet, invece, ha accusato un malore che gli ha provocato un'emorragia cerebrale con conseguente paralisi.

La famiglia Sansalan ha discusso su chi affidare il ruolo di tutore legale di Samet.

Esat, invece, è stato costretto a sposare Esma su ordine di Cihan. L'uomo ha lasciato la sposa sola nel letto.

Tahsin, intanto, è tornato a Villa Sansalan per sfrattare i rivali mentre la polizia ha trovato il corpo di Gurcan nel suo giardino.

Cihan ha organizzato una romantica cena per chiedere la mano di Melek, dal quale attende un bambino. Allo stesso tempo, Nuh ha fatto una sorpresa a Sevilay facendole trovare i dvd dei suoi film preferiti per guardarli insieme.