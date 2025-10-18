Cambio programmazione per La notte nel cuore nel prime time di martedì 21 ottobre. Mediaset, dopo il buon successo Auditel che la serie turca sta continuando a registrare nella fascia serale, ha scelto di puntare ancora una volta sulla doppia puntata in prime time.

Martedì sera, però, l'appuntamento con la soap opera avrà una durata differente rispetto al solito, dato che la puntata in prima visione assoluta chiuderà diversi minuti prima rispetto al solito e avrà così una durata più breve.

Nuovo cambio programmazione per La notte nel cuore nel prime time di martedì 21 ottobre

Il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset avrà anche la prossima settimana un doppio appuntamento settimanale in prime time con La notte nel cuore.

La soap opera turca che sta appassionando una fetta sempre più elevata di spettatori, continuerà a essere trasmessa di martedì e domenica sera, alla luce dei buoni ascolti ottenuti nel corso delle ultime settimane, con una media Auditel che si aggira sui due milioni e mezzo di telespettatori pari a uno share del 16%.

Per il prossimo martedì sera, però, è prevista una piccola variazione legata alla programmazione della soap, dato che la puntata non andrà in onda di consueto fino alle 00:15 circa, così come è accaduto nelle settimane precedenti di messa in onda.

La nuova puntata de La notte nel cuore di martedì 21 ottobre durerà di meno

La Guida Tv Mediaset, per la serata di martedì 21 ottobre, prevede la partenza della soap opera turca incentrata sulle vicende di Nuh e Sevilay subito dopo la fine de La ruota della fortuna e, questa volta, la puntata andrà avanti fino alle 23:55 circa, dopodiché ci sarà spazio per l'edizione notturna del Tg5.

La durata de La notte nel cuore, quindi, sarà inferiore di circa 20 minuti rispetto al solito: da un lato trattasi di una buona notizia per tutti quei fan che, sui social, si lamentano per l'eccesiva durata della serie turca in prime time e per la partenza sempre più in ritardo, dati gli sfori del game show condotto da Gerry Scotti.

Si avvicina il gran finale di sempre della soap opera turca su Canale 5

Mediaset cerca così di decelerare un po' la messa in onda degli episodi inediti della soap opera che, con il doppio appuntamento settimanale, si avvia a passi spediti verso il gran finale di sempre.

Nonostante il buon successo registrato anche in Turchia, si è scelto di non andare oltre la messa in onda di una sola stagione.

Al momento, l'appuntamento con gli episodi conclusivi de La notte nel cuore è fissato per il mese di dicembre in prima visione assoluta su Canale 5, dopodiché dovrebbe tornare Io sono Farah con protagonista Demet Ozdemir.