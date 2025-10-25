Cambio programmazione per La notte nel cuore nel palinsesto serale di domenica 26 ottobre. La nuova puntata è confermata su Canale 5 subito dopo La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti ma, questa volta, ci sarà una piccola variazione legata alla durata complessiva di messa in onda.

Mediaset, infatti, ha scelto di prolungare l'appuntamento di circa 15 minuti rispetto a quanto è accaduto la scorsa settimana e quindi la soap opera incentrata sulle vicende di Nuh e Sevilay, si protrarrà fin dopo la mezzanotte su Canale 5.

La soap opera La notte nel cuore si difende bene in prime time

La domenica sera della rete ammiraglia continuerà ad essere ad appannaggio de La notte nel cuore, la fortunata serie turca composta da una sola stagione che sta conquistando sempre più il gradimento del pubblico, grazie ai suoi intrighi e ai colpi di scena che tengono incollati gli spettatori.

Nella difficilissima serata della domenica, la soap opera incentrata sulle vicende di Sevilay e Sumru riesce ad assicurarsi una media di 2,3 milioni di fedelissimi spettatori, arrivando a toccare anche il 16% di share, nonostante l'agguerrita concorrenza rappresentata dalla fiction Makari trasmessa su Rai 1, da Che tempo che fa in onda sul Nove e Le Iene su Italia 1.

L'appuntamento serale con La notte nel cuore del 26 ottobre si allunga

Il palinsesto serale di domenica 26 ottobre prevede una piccola variazione per La notte nel cuore dato che, rispetto a domenica scorsa, andrà in onda una puntata leggermente più lunga.

I nuovi episodi saranno trasmessi fino alle 00:05 circa e non fino alle 23:50 come è accaduto la scorsa settimana, dopodiché la linea passerà al tradizionale appuntamento della domenica sera con Pressing, la trasmissione sportiva di Canale 5 che - con una media del 10-12% di share - riesce a superare gli ascolti de La domenica sportiva, trasmessa nella stessa fascia oraria su Rai 2.

Mediaset pronta a trasmettere i nuovi episodi di Io sono Farah in prime time

Intanto, Mediaset si prepara già ad accogliere il ritorno di un'altra serie turca che ha spopolato nel corso dell'estate prima della sospensione prevista ad agosto.

Trattasi di Io sono Farah, la serie turca con Demet Ozdemir, che tornerà in onda a partire dal prossimo mese di novembre ma non più nella fascia del daytime pomeridiano.

I vertici della rete del Biscione, infatti, hanno deciso di puntare sulla messa in onda nella fascia serale, alla luce degli ottimi ascolti che la serie ha saputo registrare nel corso dei mesi estivi, con una media che aveva raggiunto la soglia dei 2,2 milioni di spettatori e punte del 27% di share nella fascia pomeridiana.