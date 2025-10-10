Cambio programmazione in arrivo per La notte nel cuore nel palinsesto serale di Canale 5. L'appuntamento con la soap opera turca campione di ascolti, a partire dalla prossima settimana, subirà delle modifiche dato che il primo appuntamento settimanale andrà a prendere il posto di Buongiorno mamma.
Mediaset ha scelto di puntare su un'altra serie tv per il martedì sera della rete ammiraglia, posizionando così la soap turca al posto della fiction che in queste settimane ha visto protagonista Raoul Bova.
La soap La notte nel cuore al posto di Buongiorno mamma: Mediaset cambia il palinsesto serale
Per tutti gli appassionati de La notte nel cuore sono in arrivo delle nuove modifiche al palinsesto del prime time, dato che nella prossima settimana di programmazione restano confermati i due appuntamenti in prime time, ma ci saranno delle modifiche legate al giorno di messa in onda.
La serie turca incentrata sulle vicende di Nuh e Sevilay non andrà più in onda di giovedì sera su Canale 5, bensì verrà anticipata al martedì a partire dal prossimo 14 ottobre.
Le nuove puntate, quindi, prenderanno il posto di Buongiorno mamma 3, la fiction che in queste settimane ha visto protagonista Raoul Bova, protagonista anche del gossip per la fine della sua storia con l'attrice e modella Rocio Munoz Morales.
Come cambia la programmazione de La notte nel cuore
I nuovi episodi de La notte nel cuore, quindi, lasceranno spazio al giovedì sera all'appuntamento con Io Canto Family condotto da Michelle Hunziker che ormai si appresta verso le battute conclusive di questa edizione che non ha mai brillato dal punto di vista Auditel, registrando ascolti ben al di sotto delle aspettative.
Il secondo appuntamento settimanale con La notte nel cuore, invece, resta confermato nel prime time della domenica di Canale 5, subito dopo La ruota della fortuna.
Ascolti in calo per la fiction Buongiorno mamma nel prime time di Canale 5
La soap turca si ritroverà così a difendere la serata del martedì che, in queste ultime settimane, è stata presidiata con ascolti non esaltanti dalla fiction Buongiorno mamma 3.
La media Auditel registrata è stata di circa 2,3 milioni di spettatori a settimana pari a uno share del 14,50%: numeri inferiori a quelli registrati dalla fiction nelle precedenti stagioni di messa in onda, quando la media Auditel arrivava a sfiorare anche la soglia dei 3 milioni di spettatori a puntata e lo share volava al 18-19%.
Ad avere la meglio, nel prime time del martedì, sono state le repliche della fiction Il commissario Montalbano trasmesse su Rai 1, seguite da una media di oltre 2,8 milioni di fedelissimi con uno share del 18-19%.