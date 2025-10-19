Il finale de La notte nel cuore su Canale 5 si preannuncia denso di colpi di scena e ricco di sorprese in primis per la coppia composta da Nuh e Sevilay.

Per loro, infatti, dopo un periodo decisamente turbolento dal punto di vista sentimentale arriverà il momento di viversi serenamente la loro storia d'amore e finalmente riusciranno a sposarsi.

Lieto fine anche per la coppia composta da Sumru e Tahsin, mentre Hikmet verrà arrestata per i suoi crimini.

Sevilay si sposa: come finisce La notte nel cuore su Canale 5

Per Nuh e Sevilay arriverà il momento di lasciarsi alle spalle il loro passato turbolento e viversi finalmente con serenità la loro storia d'amore.

I due si ritroveranno liberi di poter viversi questa relazione alla luce del sole, al punto da decidere di pronunciare il fatidico sì sull'altare.

Il coronamento del loro sogno d'amore culminerà con un viaggio di nozze che permetterà alla coppia di lasciarsi alle spalle definitivamente il passato e tale unione segnerà anche la fine degli scontri tra le rispettive famiglie.

Sumru corona il suo sogno d'amore, Hikmet finisce in carcere nelle puntate finali

Le anticipazioni sul gran finale de La notte nel cuore, inoltre, rivelano che si assisterà a un lieto fine anche per Sumru: la donna deciderà di lasciarsi andare alla passione con Tahsin e insieme convoleranno a nozze, pronti a passare insieme il resto della loro vita.

Le nozze della coppia coincideranno con la nascita della figlia di Cihan e Melek, la quale simboleggerà l'inizio di una nuova fase per la loro famiglia, fatta di serenità e gioia.

Finale amaro, invece, per Hikmet: la perfida donna si ritroverà a dover scontare la sua pena dietro le sbarre per tutti i crimini e le malefatte che erano rimasti impuniti in precedenza. Per lei, quindi, si apriranno le porte del carcere.

Mediaset punta ancora sulla doppia puntata de La notte nel cuore in prima serata

In attesa del finale di sempre che andrà in onda tra qualche mese su Canale 5, l'appuntamento con la soap opera turca proseguirà con la doppia puntata settimanale per tutto il mese di ottobre e fino alle prime settimane di novembre.

I vertici del Biscione, infatti, hanno scelto di portare avanti questo esperimento alla luce dei buoni ascolti registrati dalla serie nel corso di queste settimane, con una media di spettatori che è arrivata a toccare e superare la soglia dei due milioni e mezzo di appassionati, pari a uno share del 16%.

La soap è riuscita a difendersi benissimo contro la fiction Balene - Amiche per sempre trasmessa di domenica sera su Rai 1 e adesso si ritroverà a sfidare la terza stagione di Makari con Claudio Gioè.