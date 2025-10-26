Alta tensione nella puntata de La notte nel cuore in onda martedì 28 ottobre su Canale 5 dove Esma cadrà dalle scale rischiando di perdere il bambino che porta in grembo. Esat osserverà la scena e non soccorrerà la moglie, sperando in cuor suo che abortisca. La giovane non riporterà nessuna conseguenza, mentre sia Hikmet che Nuh verranno arrestati, entrambi con l'accusa di tentato omicidio.

Esma cade dalle scale, Esat non la soccorre

Melek tornerà sui suoi passi e deciderà di non lasciare la casa di Tahsin per andare a vivere con Cihan. Questo dietro front avverrà dopo che Nuh minaccerà di togliersi la vita.

Esma invece, mentre starà per andare dal ginecologo con Esat, inciamperà e cadrà dalle scale perdendo i sensi. Esat guarderà la scena con un ghigno beffardo e non soccorrerà la moglie, forse perché in cuor suo spererà che perda il bambino. Fortunatamente, Esma si risveglierà senza nessuna conseguenza. Bunyamin e Canan discuteranno delle loro strategie per acquisire più potere e giungeranno alla conclusione che la decisione migliore sia quella di schierarsi dalla parte di Tahsin.

Hikmet e Nuh vengono arrestati: anticipazioni del 28 ottobre

Hikmet denuncerà Nuh alla polizia per aver tentato di uccidere lei e Harika. Gli agenti lo arresteranno, ma non sarà l'unico a finire dietro le sbarre. Per vendicarsi, Nuh denuncerà Hikmet per il tentato omicidio di Sevilay e Melek, avvenuto alcune settimane prima.

Così, anche la sorella di Samet verrà prelevata dagli agenti, che la condurranno in carcere. Sia Nuh che Hikmet trascorreranno la notte in cella in attesa di essere interrogati dal magistrato. Nel frattempo, Cihan porterà Melek a cena fuori e le mostrerà il modulo della domanda di matrimonio: Cihan ha fissato le loro nozze per il venerdì seguente.

Cosa è successo tra Esma ed Esat nelle puntate precedenti

Esat Sansalan ha fatto di tutto per conquistare la domestica Esma, la quale è caduta ai suoi piedi. La loro è stata una relazione clandestina per diverso tempo e lui non ha fatto altro che illuderla, promettendole amore eterno. L'idillio tra i due si è rotto quando Esma ha scoperto di essere incinta.

È stato un fulmine a ciel sereno per entrambi i ragazzi, ma ciò che ha colpito di più è stata la reazione di Esat, il quale ha gettato la maschera e le ha fatto capire di averla sempre presa in giro, intimandole pure di abortire. Davanti a questa reazione, Esma ha tentato il suicidio, salvata in extremis da Canan. Cihan, venuto a sapere di quanto accaduto tra i due giovani, ha obbligato Esat a prendersi le sue responsabilità e a sposare Esma. Il matrimonio, però, non ha portato la felicità tanto sperata da Esma, visto che il marito non solo non la riconoscerà come moglie, ma non si farà scrupoli a intrattenere relazioni extraconiugali.