Le nuove puntate de La notte nel cuore, in onda su Canale 5 domenica 5 e giovedì 9 ottobre, promettono svolte emozionanti. Samet, il patriarca della famiglia Sansalan, si trova in una situazione critica a causa della necessità urgente di un trapianto di rene. Mentre la sua famiglia attende con ansia i risultati delle analisi per trovare un donatore compatibile, emergono segreti che potrebbero cambiare per sempre gli equilibri familiari. Nel frattempo Cihan e Sevilay arrivano al momento tanto atteso dell'udienza di divorzio mentre Nuh, spinto dalla gelosia, decide di fare una sorprendente proposta a Sevilay.

Non mancheranno le tensioni tra i membri della famiglia Sansalan, con Esat e Hikmet pronti a tutto per mantenere il loro potere.

Samet affronta la verità sulla sua paternità

La situazione di Samet si complica ulteriormente quando, durante la festa di compleanno organizzata da Nihayet, viene rivelato un segreto di famiglia che potrebbe sconvolgere tutti: Bunyamin, è il figlio illegittimo di Samet e viene identificato come il donatore compatibile per il trapianto di rene di Sansalan. Tuttavia l'uomo non è disposto a donare senza ottenere qualcosa in cambio, mettendo così la famiglia Sansalan di fronte a una difficile scelta. Nel frattempo Nuh, spinto da un amore profondo ma tormentato per Sevilay, decide di chiederle di sposarlo.

Tuttavia la proposta non va come previsto, poiché i sospetti e la gelosia di Nuh finiscono per rovinare il momento, lasciando Sevilay ferita e indecisa sul futuro della loro relazione.

Intrighi e alleanze in ospedale

Con Samet in condizioni sempre più critiche, l'ospedale diventa il centro di tensioni crescenti. Esat e Hikmet, temendo che Cihan possa prendere il controllo della famiglia, si alleano per preservare i loro interessi. Cihan, dal canto suo, cerca di mantenere la calma e di affrontare la difficile situazione familiare con Sumru al suo fianco. Nel frattempo Melek gioca un ruolo cruciale, proteggendo Sumru a gestire le tensioni con Esat e Harika, e dimostrando di essere una figura forte e determinata all'interno della famiglia.

La rivelazione di un vecchio custode sugli inganni di Samet aggiunge ulteriore benzina sul fuoco, portando nuove verità a galla.

Nelle puntate precedenti de La notte nel cuore

Nelle puntate precedenti de La notte nel cuore Sumru ha lasciato i gemelli Nuh e Melek alla nonna paterna Sakine per rifarsi una vita in Cappadocia con Samet Sansalan. Anni dopo, durante un evento, Sakine riconosce Sumru in televisione e, sconvolta, ha un infarto fatale, rivelando ai gemelli la verità sulla loro madre. Questo spinge Nuh e Melek a cercarla in Cappadocia, solo per scoprire il lusso della famiglia Sansalan. Nel frattempo Cihan, il figlio di Samet, è tornato dalla Germania, e Samet vorrebbe che lui si occupasse degli affari di famiglia, ma Cihan è riluttante.

Le tensioni aumentano con Esat, figlio problematico di Samet, che viene arrestato e con il patriarca che scopre di avere un cancro e debiti enormi. La situazione familiare è ulteriormente complicata da rivelazioni e relazioni intricate.