Cihan sarà arrestato durante le sue nozze nelle prossime puntate de La notte nel cuore e l'accusa sarà grave: l'agguato ai danni di Tahsin.

Le anticipazioni rivelano che Cihan passerà in cella la prima notte di nozze e Melek lo raggiungerà per non lasciarlo da solo. Nel frattempo, Nuh proverà a far capire a Sumru di aver commesso un errore a fidarsi di Cihan, convinto che le accuse a suo carico siano fondate.

Nuh avrà problemi sempre maggiori con la rabbia

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che il grande amore tra Melek e Cihan continuerà a essere osteggiato da Nuh.

Quest'ultimo non potrà sopportare l'idea di vedere sua sorella tra le braccia di Cihan e non abbasserà la guardia con lui. Dopo l'agguato a Tahsin, inoltre, Nuh avrà un nuovo motivo per odiare Cihan perché lo riterrà responsabile dell'accaduto. Questo clima di odio non farà bene a nessuno, ma Cihan non si arrenderà e chiederà a Melek di scegliere tra lui e suo fratello. Per la donna sarà una richiesta inconcepibile, ma alcuni fatti che accadranno i giorni seguenti la spingeranno verso Cihan. Nuh sarà sempre più irascibile tanto che arriverà quasi a togliere la vita a Hikmet rinchiudendola in auto in uno sfasciacarrozze. Questo grave episodio farà schierare tutti contro Nuh e Melek sceglierà di voltare le spalle a suo fratello e stare con Cihan.

La ragazza si trasferirà a casa del suo fidanzato, mentre Nuh sarà arrestato per aver attentato alla vita di Hikmet. Tahsin e Sumru non volteranno mai le spalle al ragazzo, ma agiranno per il suo bene e gli imporranno una terapia psicologica all'uscita dal carcere. Appena Nuh tornerà in libertà, prometterà a sua madre che risolverà i suoi problemi di rabbia e sarà subito messo alla prova. Tahsin e Sumru gli comunicheranno che Cihan e Melek stanno per sposarsi ma lui non è invitato, per evitare ulteriori litigi. Nuh resterà a casa, ma alla fine arriverà nel bel mezzo della cerimonia per abbracciare sua sorella e augurare felicità a lei e Cihan.

Le nozze di Cihan e Melek

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Cihan e Melek convoleranno a nozze.

La cerimonia sarà tranquilla nonostante l'arrivo di Nuh. Quest'ultimo metterà da parte la rabbia e stringerà la mano a Cihan. Nuh sarà molto bravo a mantenere la calma anche quando vedrà Sevilay ballare con Nazim, anche se sarà tormentato dalla gelosia. La festa proseguirà con un banchetto e le danze, ma tutto sarà interrotto dall'arrivo della polizia. Gli agenti arresteranno Cihan per l'agguato a Tahsin e lo porteranno in commissariato. Tutti resteranno di sasso, mentre Nuh non perderà occasione per accusare il suo nemico, ricordando che lui aveva sempre pensato a lui come responsabile di tutto. "Vi ha ingannate", dirà a Sumru e Melek, "Cosa vi aspettavate?". Tahsin proverà a calmare il ragazzo, mentre Cihan affronterà l'interrogatorio.

Ad accusarlo del grave reato sarà Serhat, il fedele collaboratore di Tahsin, ma Sansalan continuerà a ripetere di non averlo mai conosciuto. La prima notte di nozze di Cihan sarà in cella, ma Melek non lo lascerà solo e preferirà dormire con lui dietro le sbarre piuttosto che restare a casa da sola.

Cihan e il peso delle responsabilità sulle sue spalle

Nelle puntate in onda in Italia, Cihan sta attraversando un momento molto difficile. Samet è in coma dopo aver avuto un malore e i medici hanno dato poche speranze. Cihan deve assumersi la responsabilità della famiglia e portare avanti il lavoro di suo padre. Il suo non sarà un compito facile, anche perché la zia Hikmet ed Esat pretendono un ruolo nella gestione dell'azienda e sono pronti a tutto pur di soffiargli la procura.

Neanche per Melek è un periodo facile, perché la ragazza si sente divisa tra Nuh e Cihan. Quest'ultimo, più volte ha tentato una riconciliazione con suo cognato, ma Nuh prova per lui un odio che non gli permette di ricominciare da zero. Il ragazzo è arrivato a imporre a sua sorella di crescere da sola il figlio che ha in grembo, ma lei ha capito che ama Cihan e vuole dare al suo bambino la famiglia che merita.