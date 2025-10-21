Nei prossimi episodi de La notte nel cuore, la vita di Nuh prenderà una svolta inattesa: una telefonata urgente comunicherà la presenza di una massa al cervello. La notizia arriverà proprio mentre il ragazzo starà cercando di costruire un futuro con Sevilay e sarà proprio lei a rispondere alla chiamata del medico, rimanendo visibilmente sconvolta.

L'arrivo di Sevilay a Istanbul e il tentato abuso: Nuh arriverà giusto in tempo

Nuh e Sevilay si ritroveranno in un momento molto delicato per la ragazza. Sarà a Istanbul per instaurare un rapporto con suo fratello Andac, ma molto presto scoprirà che è una brutta persona, visto che lui proverà ad abusare di lei.

Fortunatamente, Nuh interverrà in suo soccorso, perché Nuh sentirà che lei è in pericolo, così correrà subito a cercarla a Istanbul. Nel tentativo di salvarla dalla violenza, il fratello di Sevilay morirà, cadrà dalla finestra dopo che Sevilay gli farà uno sgambetto per fargli perdere l'equilibrio. Inizialmente, Sevilay verrà ricercata con l'accusa di omicidio e Nuh progetterà di fuggire con la ragazza all'estero. Alla fine, dalle immagini della telecamera di videosorveglianza, si vedrà che Andac cade da solo dalla finestra, non si noterà lo sgambetto, quindi la giovane sarà salva.

La convivenza apparente prima della telefonata

Nuh e Sevilay inizieranno a vivere in modo apparentemente normale.

Una mattina, nel loro appartamento di Istanbul, lei proverà a svegliarlo dicendo: "Dormi ancora. Dai, faremo tardi", e lui risponderà da dietro la porta: "Arrivo. Due minuti". Poco dopo squillerà il telefono di Nuh. Sevilay risponderà: "Pronto?", mentre dall’altra parte una voce dirà: "Buongiorno, sto chiamando per Nuh Çakirca. Ho sbagliato numero?". Lei replicherà: "No, non ha sbagliato. Il telefono è di Nuh, ma al momento non è disponibile". L’interlocutore preciserà che richiamerà più tardi, aggiungendo: "Ma per favore ditegli che è urgente".

La diagnosi: per Nuh inizierà una corsa contro il tempo

A quel punto Sevilay insisterà: "Ha detto che è urgente. Io sono la sua fidanzata, mi chiamo Sevilay Günser.

Può dirlo anche a me". Il chiamante chiarirà che la questione è già nota a Nuh: "Nuh è già a conoscenza. Gli abbiamo inviato il risultato della tomografia via mail, ma non avendo ricevuto risposta ho preferito chiamare". Il fiato di Sevilay si spezzerà quando chiederà: "È uscito qualcosa? Che cosa risulta?". La risposta cadrà come una sentenza: "È stata rilevata una massa al cervello. La situazione è molto seria. Non possiamo perdere tempo". Quella telefonata trasformerà un mattino qualunque nell’inizio di una corsa contro il tempo.